  1. استانها
  2. اردبیل
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۵

جو استان اردبیل پایدار خواهد بود

جو استان اردبیل پایدار خواهد بود

اردبیل-اداره کل هواشناسی استان اردبیل اعلام کرد: از امروز (شنبه ۲۶ مهر) تا روز سه شنبه (۲۹ مهر)، جو استان اردبیل پایدار خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل صبح شنبه در تشریح هوای استان اردبیل اعلام کرد: براساس نقشه‌های هواشناسی، از امروز (شنبه ۲۶ مهر) تا روز سه شنبه (۲۹ مهر)، جوی پایدار و بدون سامانه بارشی در سطح استان انتظار می‌رود.

براین اساس طی این چهار روز آسمان استان غالباً صاف بوده و در اواسط روزها بویژه در روز دوشنبه ضمن افزایش نسبی دمای هوا در سطح استان، در مناطق مرکزی وزش باد تند پیش بینی می‌شود.

هرچند طی این مدت در ساعات شبانه و اوایل صبح هوای نسبتاٌ سرد در مناطق مرکزی و جنوبی حاکم و در مناطق منتهی به استان گیلان گاهی مه موقت دور از انتظار نخواهد بود.

از اواخر روز سه شنبه (۲۹ مهر) تا بامداد روز پنجشنبه (۱ آبان) آسمان ابری و مه آلود با بارش پراکنده در مناطقی از استان احتمال می‌رود.

طی روزهای پنجشنبه و جمعه (۲ آبان) هوای پایدار در سطح استان حاکم خواهد شد. تغییرات احتمالی اوضاع جوی در بولتن پیش بینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد.

کد خبر 6625915

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها