جو استان اردبیل پایدار خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل صبح شنبه در تشریح هوای استان اردبیل اعلام کرد: براساس نقشه‌های هواشناسی، از امروز (شنبه ۲۶ مهر) تا روز سه شنبه (۲۹ مهر)، جوی پایدار و بدون سامانه بارشی در سطح استان انتظار می‌رود.

براین اساس طی این چهار روز آسمان استان غالباً صاف بوده و در اواسط روزها بویژه در روز دوشنبه ضمن افزایش نسبی دمای هوا در سطح استان، در مناطق مرکزی وزش باد تند پیش بینی می‌شود.

هرچند طی این مدت در ساعات شبانه و اوایل صبح هوای نسبتاٌ سرد در مناطق مرکزی و جنوبی حاکم و در مناطق منتهی به استان گیلان گاهی مه موقت دور از انتظار نخواهد بود.

از اواخر روز سه شنبه (۲۹ مهر) تا بامداد روز پنجشنبه (۱ آبان) آسمان ابری و مه آلود با بارش پراکنده در مناطقی از استان احتمال می‌رود.

طی روزهای پنجشنبه و جمعه (۲ آبان) هوای پایدار در سطح استان حاکم خواهد شد. تغییرات احتمالی اوضاع جوی در بولتن پیش بینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد.