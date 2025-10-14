  1. استانها
  2. اردبیل
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۲

جو استان اردبیل نسبتاً پایدار و همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود

اردبیل-اداره کل هواشناسی استان اردبیل اعلام کرد: طی ساعات آینده استان اردبیل جو نسبتاً پایدار و آسمان غالب مناطق استان صاف همراه با وزش باد بوده و در اوایل صبح توام با مه پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل ظهر سه شنبه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، طی امروز و فردا (چهارشنبه ۲۳ مهر) جو استان نسبتاً پایدار و آسمان غالب مناطق استان صاف همراه با وزش باد بوده و در ساعات شبانه و اوایل صبح در پاره‌ای از مناطق توأم با رخداد مه پیش بینی می‌شود.

از اواخر وقت فردا با تقویت جریانات شمالی، ضمن وزش باد شرقی و کاهش دمای هوا، آسمان غالب مناطق استان ابری و مه آلود بوده و در برخی از مناطق بویژه مناطق شمالی، نوار شرقی و نواحی منتهی به استان گیلان و بخش‌هایی از مناطق مرکزی بارش باران و باران ریزه انتظار می‌رود.

در روزهای پایانی هفته (پنجشنبه و جمعه ۲۴ و ۲۵ مهر) با توجه به رخداد مه و کاهش دید افقی احتمال اختلال موقتی در عملیات پروازی فرودگاه‌های استان وجود دارد. این ناپایداری تا اوایل هفته آینده در سطح استان تداوم خواهد داشت.

