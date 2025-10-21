فعالیت سامانه بارشی در استان اردبیل تداوم دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل ظهر سه شنبه در تشریح هوای استان اردبیل اعلام کرد: براساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، با نفوذ سامانه بارشی به استان در نیمه شمالی استان، شاهد آسمانی ابری و مه آلود همراه وزش باد و بارش باران ریزه و باران خواهیم بود.

از عصر امروزبا تداوم فعالیت سامانه بارشی و تقویت جریانات شمالی تا اواخر وقت فردا (چهارشنبه ۳۰ آبان) ضمن وزش باد خزری و کاهش دمای هوا، آسمان غالب مناطق استان ابری و مه آلود بوده و بارش باران گاهی به صورت رگبار و رعد و برق و در ارتفاعات استان بصورت بارش برف انتظار می‌رود.

عمده بارش‌ها در نیمه شمالی استان و نوار شرقی و نواحی منتهی به کوهستان سبلان پیش بینی می‌شود. لذا توجه به توصیه‌های هشدار سطح زرد هواشناسی (شماره ۲۵) تاکید می‌شود. از روز پنج شنبه (۱ آبان) ضمن کاهش ابرناکی جوی پایدار تا اواسط هفته آینده انتظار می‌رود.

