حماس ادعاهای آمریکا در خصوص باندهای جنایتکار غزه را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی حماس در واکنش به بیانیه وزارت خارجه آمریکا پیرامون اوضاع نوار غزه با صدور بیانیهای اظهار داشت که ادعاهای مطرحشده در بیانیه وزارت خارجه آمریکا کاملاً مردود است و این جنبش تمامی اتهامات نسبت داده شده به این جنبش درباره «حمله قریبالوقوع» یا «نقض توافق آتشبس» را به طور کامل و قاطعانه تکذیب میکند.
این بیانیه تاکید میکند که این ادعاهای باطل کاملاً با تبلیغات گمراه کننده رژیم صهیونیستی همسو است و پوششی برای تداوم جنایات و تجاوزات سازمانیافته این رژیم علیه ملت فلسطین فراهم میسازد.
این بیانیه میافزاید: واقعیتهای میدانی کاملاً عکس این ادعاها را نشان میدهد؛ چرا که نیروهای اشغالگر صهیونیستی، خود اقدام به تشکیل، تسلیح و تأمین مالی باندهای جنایتکار در غزه کردهاند که عملیات قتل، آدمربایی، سرقت کامیونهای کمکرسانی و حمله به غیرنظامیان فلسطینی را مرتکب شدهاند. این رژیم حتی به صورت علنی و از طریق رسانهها و ویدئوهای منتشر شده، به این جنایات اعتراف کرده است؛ امری که نقش مستقیم آن در ایجاد هرجومرج و ناامنی را بهروشنی ثابت میکند.
این جنبش همچنین تأکید کرد که نیروهای پلیس در غزه، با پشتیبانی گسترده مردمی و اجتماعی، وظیفه ملی خود را در پیگیری و بازداشت این باندهای تبهکار و مجازات آنان بر اساس سازوکارهای قانونی روشن انجام میدهند؛ تا از جان شهروندان و اموال عمومی و خصوصی محافظت شود.
جنبش حماس از دولت آمریکا خواست از تکرار روایت گمراه کننده رژیم اشغالگر دست بردارد و به جای آن، این رژیم را از ادامه نقضهای مکرر توافق آتشبس، از جمله در حمایت از این گروههای مجرم و فراهمکردن پناهگاههای امن برای آنان در مناطق تحت کنترل خود دست بردارد.
در حالی که رژیم صهیونیستی بارها در رسانههای خود جریان تروریستی موسوم به یاسر ابوشباب را دست پرورده خود معرفی کرده است، وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیهای سعی کرده عملیات امنیتی حماس علیه این گروه هرج و مرج طلب که در طول جنگ اقدام به مصادره محمولههای کمکهای انسانی در غزه میکردند را مبارزه عناصر حماس را ملت غزه توصیف کند.
