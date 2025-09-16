معاون قوه قضائیه در سفری سه روزه وارد کرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، سه شنبه شب به خبرنگاران گفت: امشب ابراهیم شاهرخیان، معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه برای سفری سه روزه به منظور بازدید از طرحهای عمرانی و دیدار با مسئولان استانی از طریق فرودگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی وارد کرمان شد.
وی با اشاره به برنامههای این سفر افزود: بازدید از مجموعههای خودروسازی مدیران خودرو و کرمان موتور در بم و برگزاری نشست با مدیران این شرکتها و مدیران منطقه اقتصادی بم از جمله برنامههای روز نخست سفر معاون قوه قضائیه خواهد بود.
وی ادامه داد: بازدید از دادگستری ماهان، مجتمع هفتباغ، ساختمان در حال احداث شهید رئیسی، پروژههای عمرانی دادگستری کل استان در شهر کرمان، منازل مسکونی سازمانی و مجتمع در دست احداث دادسرای کرمان نیز در دستور کار شاهرخیان قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: دیدار با استاندار، حضور در نشست شورای برنامهریزی دادگستری، نشست با مدیران بنگاههای اقتصادی استان، افتتاح ساختمان کانون کارشناسان استان، بازدید از پروژه پنلهای خورشیدی دادگستری و اراضی مربوط به دادگستری استان نیز از دیگر بخشهای سفر معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه در کرمان خواهد بود.
