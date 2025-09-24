  1. استانها
  2. کرمان
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۸

رئیس کل دادگستری کرمان: دستگاه قضائی تعصب ویژه‌ای برحفظ بیت‌المال دارد

کرمان- رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت:دستگاه قضائی تعصب ویژه‌ای برحفظ بیت‌المال دارد و اجازه تعدی به اراضی ملی داده نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، در نشست مشترک با مدیرکل منابع طبیعی استان کرمان با تأکید بر ضرورت ارائه مستندات کافی از جانب وکلا در دادگاه‌ها، گفت: قضات استان کرمان از فرهیختگان برجسته‌ای هستند و برخی از رؤسای دادگاه‌های تجدیدنظر توان علمی و تجربی در حد قضات دیوان عالی کشور دارند.

وی افزود: طبق تأکیدات ریاست معظم قوه قضائیه، هیچ پرونده‌ای نباید به ماده ۴۷۷ ارجاع داده شود مگر آنکه دو شرط صدور رأی خلاف شرع و خلاف شرع بودن آن به‌صورت بیّن را داشته باشد.

وی افزود: تنها ۳ تا ۴ درصد پرونده‌ها برای اعمال ماده ۴۷۷ ارسال می‌شود که صرفاً یک درصد به دیوان عالی کشور می‌رسد و همان یک درصد هم الزاماً به رد رأی منجر نمی‌شود؛ چراکه آرای قضات در اغلب موارد پذیرفته می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان خطاب به کارشناسان حقوقی و وکلا، تصریح کرد: شما باید در محاکم حقوقی، کیفری و تجدیدنظر، ادله و مستندات محکم ارائه کنید تا آرا بر اساس مدارک معتبر صادر شود.

حمیدی، ادامه داد: بسنده کردن به ماده ۴۷۷ کافی نیست و قضات ما با علم و تجربه‌ای که دارند در سطح بالای قضاوت قرار گرفته‌اند.

وی با تأکید بر صیانت از بیت‌المال ادامه داد: دستگاه قضائی تعصب ویژه‌ای بر حفظ بیت‌المال دارد و اجازه تعدی به اراضی ملی داده نخواهد شد، در عین حال کارشناسان حقوقی و وکلای منابع طبیعی وظیفه دارند با جمع‌آوری ادله کافی از حقوق عمومی و بیت‌المال دفاع کنند.

