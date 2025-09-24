به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، در نشست مشترک با مدیرکل منابع طبیعی استان کرمان با تأکید بر ضرورت ارائه مستندات کافی از جانب وکلا در دادگاه‌ها، گفت: قضات استان کرمان از فرهیختگان برجسته‌ای هستند و برخی از رؤسای دادگاه‌های تجدیدنظر توان علمی و تجربی در حد قضات دیوان عالی کشور دارند.

وی افزود: طبق تأکیدات ریاست معظم قوه قضائیه، هیچ پرونده‌ای نباید به ماده ۴۷۷ ارجاع داده شود مگر آنکه دو شرط صدور رأی خلاف شرع و خلاف شرع بودن آن به‌صورت بیّن را داشته باشد.

وی افزود: تنها ۳ تا ۴ درصد پرونده‌ها برای اعمال ماده ۴۷۷ ارسال می‌شود که صرفاً یک درصد به دیوان عالی کشور می‌رسد و همان یک درصد هم الزاماً به رد رأی منجر نمی‌شود؛ چراکه آرای قضات در اغلب موارد پذیرفته می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان خطاب به کارشناسان حقوقی و وکلا، تصریح کرد: شما باید در محاکم حقوقی، کیفری و تجدیدنظر، ادله و مستندات محکم ارائه کنید تا آرا بر اساس مدارک معتبر صادر شود.

حمیدی، ادامه داد: بسنده کردن به ماده ۴۷۷ کافی نیست و قضات ما با علم و تجربه‌ای که دارند در سطح بالای قضاوت قرار گرفته‌اند.

وی با تأکید بر صیانت از بیت‌المال ادامه داد: دستگاه قضائی تعصب ویژه‌ای بر حفظ بیت‌المال دارد و اجازه تعدی به اراضی ملی داده نخواهد شد، در عین حال کارشناسان حقوقی و وکلای منابع طبیعی وظیفه دارند با جمع‌آوری ادله کافی از حقوق عمومی و بیت‌المال دفاع کنند.