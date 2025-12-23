  1. دانشگاه و فناوری
سامسونگ دیگر موبایل بسیار نازک نمی سازد

به نظر می رسد سامسونگ زودتر از موعد از ترند موبایل های بسیار نازک روی گردانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، طبق گزارش‌های جدید این شرکت توسعه نسخه بعدی گلکسی اس ۲۵ اج را متوقف کرده و دلیل این امر فروش ضعیف و علاقه اندک مشتریان به طراحی‌های بسیار نازک عنوان شده است.

طبق شایعات پیشین سامسونگ مشغول بررسی جایگزین کردن گلکسی اس ۲۶ پلاس با یک نسخه جدید اج در سال ۲۰۲۶ است. این برنامه‌ها بعداً محتاطانه تر شد. اکنون شواهد حاکی از آن است که این پروژه به طور کامل لغو شده است.

گلکسی اس ۲۵ اج به طور کلی روی دستیابی به پروفایل بسیار نازک متمرکز بود. این نوع طراحی به معنای صرف نظر کردن از برخی ویژگی‌ها بود. به عنوان مثال عمر باتری ۳۹۰۰ میلی‌آمپر ساعتی این موبایل به دلیل ناکافی بودن برای استفاده روزمره، انتقاداتی را به دنبال داشت.

یکی دیگر از ویژگی‌هایی که قربانی طراحی نازک شد لنز تله فوتو در گلکسی اس ۲۵ اج بود. با توجه به آنچه گفته شد، لنزهای اضافی عمر باتری روزانه و قابلیت پراکندگی گرمای بهتر به نظر می‌رسد از طراحی نازک برای خریداران اهمیت بیشتری داشته باشد.

