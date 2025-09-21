نتیجه تست خم شدن آیفون ایر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، یک کانال یوتیوب به نام JerryRigEverything تست خمیدگی مشهور خود را روی این دستگاه انجام داد.

آیفون ایر با ضخامت ۵.۶ میلیمتر بسیار نازک است و برخی معتقد بودند ممکن است با چالش هایی که آیفون ۶ پلاس روبرو شده بود، مواجه شود اما موبایل جدید اپل به دلیل قاب میانی از جنس تیتانیوم قدرت مقاومت خارق العاده داشت.

آزمایش مقاومت با تست خط و خش آغاز شد. شیشه جدید Ceramic Shield ۲ اپل عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داد و تا سطح ۷ مقیاس سختی Mohs در برابر خراش مقاوم ماند. این میزان یک پله بالاتر از بسیاری از گوشی‌های دیگر از جمله گلکسی اس ۲۵ اولترا سامسونگ با نمایشگر گوریلا آرمور ۲ است که سطح مقاومت خراش آن ۶ است.

اما همه ادعاهای اپل درباره این دستگاه انتظارات را برآورده نکرد. روکش ضدبازتاب نوری اپل که بسیار مورد تبلیغ قرار گرفته بود، به اندازه‌ای که وعده داده شده بود مؤثر نبود.

پس از آن تست خم شدن انجام شد. اپل تبلیغ می کرد قاب تیتانیومی درجه ۵ آیفون ایر دو برابر سخت‌تر و ۶۰ درصد انعطاف‌پذیرتر از آلومینیوم است.

وقتی یوتیوبر حساب JerryRigEverything از پشت به گوشی فشار وارد کرد، قاب تقریباً هیچ‌گونه خمیدگی نشان نداد. خم کردن گوشی از جلو باعث کمی انعطاف‌پذیری شد، اما گوشی سریعاً به حالت اولیه خود بازگشت و آسیبی دائمی ندید.

البته این یوتیوبرتست را فراتر برد. او با استفاده از یک ترازو جرثقیلی تا حدود ۹۸ کیلوگرم نیرو به دستگاه وارد کرد که در نهایت باعث ترک خوردن شیشه جلویی و خم شدن غیرقابل برگشت قاب شد.

با این حال، حتی در این شرایط، شیشه پشت گوشی نشکست و دستگاه همچنان قابل استفاده باقی ماند.

این تست ها نشان داد آیفون ایر باوجود نازکی، شکننده نیست.