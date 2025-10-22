سامسونگ و گوگل هدست واقعیت امتداد یافته ساختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، از مدتی قبل اعلام شده بود نخستین هدست واقعیت امتداد یافته(XR) سامسونگ و گوگل در ۲۰۲۵ میلادی رونمایی میشود. در همین راستا دیروز سامسونگ در یک رویداد جزئیات بیشتری از نخستین دستگاه اندوریدXR را که قابل خرید است فاش کرد.
این شرکت محصول جدید خود را گلکسی ایکس آر نامگذاری کرده است. افراد ساکن در آمریکا و کره جنوبی میتوانند هم اکنون این ابزار را به بهای ۱۸۰۰ دلار بخرند. چنین رقمی معادل نصف قیمت هدست اپل ویژن پرو است. البته هدست اندرویدی مذکور بسیار شبیه اپل ویژن پرو است. این محصول با چیپ ست اسنپ دراگون XR۲+Gen۲ فعال میشود. کوالکام برای ساخت این هدست با سامسونگ و گوگل همکاری کرده است.
نمایشگر میکرو ال ای دی دستگاه ۲۹ میلیون پیکسل دارد که این میزان شش میلیون بیشتر از پیکسلهای نمایشگر اپل ویژن پرو است. اما یک ویژگی هدست اپل که بهتر از محصول سامسونگ است، رفرش ریت آن به حساب میآید. رفرش ریت گلکسی ایکس آر ۹۰ هرتز و ویژن پر و۱۲۰ هرتز است.
همچنین گلکسی ایکس آر دو دوربین وضوح بالا برای پشتیبانی از واقعیت ترکیبی، شش دوربین دیگر برای ردیابی اشیا در محیط و دو حسگر ردیابی چشمان دارد. این دستگاه از فناوری شناسایی عنبیه برای باز کردن قفل هدست و وارد کردن پسورد در بعضی اپ ها استفاده میکند. فرد با کمک این دستگاه هم مانند ویژن پرو نیز میتواند عکسها و ویدئوهای سه بعدی ثبت کند.
دوربینهای هدست به ردیابی زمین و کنترل حرکات کمک میکنند، هرچند امکان دارد، گلکسی ایکس آر را با کنترل کنندههای فیزیکی نیز فعال کرد. همچنین در صورت ترجیح فرد میتواند یک کیبورد و ماوس را به هدست وصل یا ابزار را به رایانه شخصی متصل کند تا به دسک تاپ خود دسترسی یابد.
دو بلندگوی هدست از فناوری دالبی اتمز پشتیبانی میکنند و علاوه بر آن شش میکروفون نیز در آن به کار رفته اند. در کنار این موارد سامسونگ اعلام کرده یک بار شارژ باتری دستگاه برای دو ساعت استفاده معمولی و ۲.۵ ساعت تماشای ویدئو کافی است.
