موسی ادیب فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مراجعه ۱۶ هزار و ۲۰۲ نفر به دلیل نزاع به مرکز معاینات پزشکی قانونی استان طی نیمه نخست امسال اظهار کرد: از این تعداد ۱۱ هزار و ۵۷۳ نفر مرد و ۴ هزار و ۶۲۹ نفر زن بوده است.

وی با اشاره به اقدامات پزشکی قانونی استان در بخش تصادف طی این مدت گفت: با توجه به ۸ هزار و ۳۲ مورد تصادف از این تعداد ۵ هزار و ۷۳۸ مورد مردو ۵ هزار و ۷۳۸ مورد زن بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان غربی از مراجعه ۶۸۷ نفر در اثر حوادث ناشی از کار به پزشکی قانونی استان خبر داد و گفت: از این تعداد نیز ۶۵۸ نفر مرد و ۲۹ نفر زن بوده است.

ادیب فر جمع کل معاینات بالینی پزشکی قانونی استان شامل روانپزشکی، تعیین سن، تغییر سن، تعیین جراحات از لحاظ قصور پزشکی، آزمایش‌های تخصصی، حاملگی، تحمل حبس، تحمل کیفر، حج، تغییر جنسیت، اداره امور مالی زندگی، توانایی تنظیم سند را ۳۷ هزار و ۲۹۷ معاینه عنوان کرد.

وی با اشاره به تشکیل ۱۳۵ مورد پرونده سقط درمانی در استان نیز گفت: از کل معاینات بالینی ۲۵ هزار و ۳۶۱ نفر زن و ۱۱ هزار و ۹۳۶ نفر زن بوده است.