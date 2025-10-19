به گزارش خبرنگار مهر، ادارهکل پزشکی قانونی استان لرستان در راستای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود، پزشکان طرحی را برای خدمت در شهرستانهای دورود، ازنا، بروجرد و کوهدشت جذب میکند.
بر اساس این اطلاعیه، علاوه بر جذب پزشک طرحی، یک نیروی طرحی در رشته فناوری اطلاعات سلامت (HIT) نیز برای شهرستان ازنا مورد نیاز است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: متقاضیان واجد شرایط میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام هماهنگیهای لازم، با واحد کارگزینی ادارهکل پزشکی قانونی استان لرستان تماس حاصل کنند.
شماره تماس جهت پاسخگویی و ارائه راهنماییهای لازم ۰۶۶-۳۳۲۴۲۵۲۰ اعلام شده است.
گفتنی است هدف از این فراخوان، تقویت کادر تخصصی و ارتقای کیفیت خدمات پزشکی قانونی در سطح استان لرستان عنوان شده است.
