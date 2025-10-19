  1. استانها
  2. خوزستان
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۳

دستگیری عامل تیراندازی به پزشک مسجدسلیمانی

دستگیری عامل تیراندازی به پزشک مسجدسلیمانی

اهواز - فرمانده انتظامی مسجدسلیمان از دستگیری عامل تیراندازی به پزشک در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا بهاروند گفت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی به سمت یک پزشک در یکی از محلات این شهرستان، بلافاصله دستورات ویژه جهت دستگیری عامل تیراندازی صادر شد.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی عامل تیراندازی را شناسایی و با استفاده از ظرفیت بزرگان و منتفذین محلی پس از هماهنگی قضائی در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شد.

فرمانده انتظامی مسجدسلیمان با اشاره به کشف سلاح به کار رفته در تیراندازی تصریح کرد: متهم انگیزه تیراندازی را شخصی عنوان کرد که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد خبر 6627085

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها