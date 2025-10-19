به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز یکشنبه در جلسه ستاد مرکزی هماهنگی جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اجرای طرح آمایش «امید»، اظهار داشت: این طرح توسط وزارت بهداشت ابداع شده که بر اساس آن، شاخص‌های مختلف از سامانه «سیب» هر استان جمع‌آوری‌شده و برای رشد آن شاخص‌ها هدف‌هایی توسط وزارت بهداشت تعیین شده است.

وی افزود: برخی شاخص‌های بهداشتی این حوزه در استان لرستان در مواردی مانند شاخص‌های مرگ کودکان مناسب و نزدیک به میانگین کشوری است؛ اما در برخی موارد باید برای ارتقای شاخص‌ها لازم است فعالیت‌هایی صورت بگیرد.

معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص ماده ۷۳ و ماده ۶۵ قانون جوانی جمعیت توضیحاتی ارائه کرد و بر لزوم همکاری بیشتر شبکه‌های بهداشت و درمان و سایر بخش‌های دانشگاه در زمینه جوانی جمعیت تأکید کرد.