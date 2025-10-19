آمادگی کامل شبکه انتقال گاز برای فصل سرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی در نشست هم‌اندیشی با مدیران مناطق ده‌گانه عملیات انتقال گاز و مدیران ستادی اظهار کرد: افرادی که در بخش انتقال گاز فعالیت می‌کنند، با تمام وجود در مسیر حفظ آبرو و اعتبار کشور گام برمی‌دارند. کار شما تنها یک شغل نیست، بلکه هر حادثه در خطوط اصلی، آزمونی برای غیرت، تخصص و مسئولیت‌پذیری شماست و خوشبختانه همواره سربلند از این آزمون بیرون آمده‌اید.

وی با اشاره به حوادث مختلف در سال‌های گذشته همچون سیل‌های سراسری تأکید کرد: در تمام این شرایط دشوار، کارکنان انتقال گاز با ایستادگی و تعهد مثال‌زدنی، مانع بروز بحران‌های بزرگ‌تر شدند. بارها دیده‌ایم، اگر حضور و هوشیاری شما نبود، قطع گاز در سطح ملی رخ می‌داد و آسیب‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد می‌شد.

بلوغ فنی و سازمانی در انتقال گاز

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با قدردانی از رشد و تجربه نیروهای انسانی شرکت انتقال گاز ایران گفت: بسیاری از شما از دل پروژه‌های خط لوله و طرح‌های اجرایی بزرگ رشد کرده‌اید. شاید روزی با روش‌های مختلف و امکانات محدود کار می‌کردید، اما امروز همه آن تجربه‌ها، شما را به نیروهایی پخته، حرفه‌ای و خلاق تبدیل کرده است.

توکلی با تأکید بر تحول رویکردها در شرکت انتقال گاز افزود: امروز، کارها در چارچوب نظام‌های نوین و فرآیندهای علمی پیش می‌رود. نیروهایی که در این سیستم فعالیت می‌کنند، با اصالت و دقت کار می‌کنند و هر منطقه‌ای که با نگاه علمی پیش رفته، نتایج درخشانی گرفته است.

وی با اشاره به اینکه شما در جایگاهی قرار دارید که شرکت ملی گاز ایران بر آن تکیه می‌کند، ادامه داد: در شرایطی که کشور با چالش‌های مختلف مواجه است، عملکرد مطلوب شما نه‌تنها در حوزه انتقال، بلکه در تقویت اعتماد عمومی نیز تأثیرگذار است. افتخار می‌کنم که امروز در شرکتی حضور دارم که بدنه آن باتجربه و اصیل است و نیروی انسانی آن با تخصص و تعهد فعالیت می‌کند.

شرکت انتقال گاز؛ شرکتی سرآمد و شایسته

معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه شرکت انتقال گاز ایران، سازمانی درجه یک، پیشرو و شایسته است، گفت: آبروی کشور، پایداری شبکه گاز و اعتبار بخش‌های مهم صنعت به عملکرد شما بستگی دارد. هرچند به‌دلیل برخی محدودیت‌ها، شاید آن‌گونه که شایسته است، فرصت معرفی و ارائه توانمندی‌های شما فراهم نشده باشد، اما جایگاه ارزشمند این شرکت بر کسی پوشیده نیست.

توکلی با اشاره به چالش‌های حوزه نیروی انسانی اظهار کرد: مدیر موفق کسی نیست که تمام امور را شخصاً انجام دهد، بلکه مدیری است که توانایی شناسایی اولویت‌های کلیدی و تمرکز بر آنها را داشته باشد. هر فرد مسئول باید چند مأموریت اصلی خود را مشخص کند و برای تحقق آن‌ها برنامه‌ریزی دقیق و منسجم انجام دهد.

به گفته وی، تشخیص نادرست اولویت‌ها سبب کاهش اثرگذاری و کارآمدی می‌شود و گاهی لازم است فکر کنید چه اقدام‌هایی نباید انجام شود تا منابع و انرژی به شکل بهینه صرف شود.

ضرورت همدلی میان بخش‌های ستادی و عملیاتی

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر ضرورت جبران کمبودها و کاستی‌ها افزود: امروز انتظار تنها انجام وظیفه نیست، بلکه جبران مافات و توجه واقعی به نیروهایی است که بار اصلی عملیات را بر دوش می‌کشند. خوشبختانه بدنه شرکت، اصیل، توانمند و متعهد است و باید قدر این سرمایه انسانی را دانست.

توکلی با تأکید بر ضرورت همدلی میان بخش‌های ستادی و عملیاتی گفت: در مسیر اجرای برنامه‌ها، ممکن است اختلاف نظر یا اشتباهی رخ دهد، این موارد باید به‌عنوان فرصتی برای بهبود تلقی شود، عاملی برای ایجاد فاصله نباشد. اگر مدیران مناطق احساس می‌کنند در برخی موارد نیاز به ارتباط بیشتر با ستاد وجود دارد، این تعامل باید با روحیه همکاری و گفت‌وگو پیش برود، زیرا هیچ اقدامی بدون هماهنگی، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه زمستان پیش‌رو مانند همیشه، آزمونی جدی برای همه خواهد بود، بیان کرد: لازم است با اتحاد، برنامه‌ریزی دقیق و همکاری کامل وارد این فصل شویم تا از تکرار مشکلات سال‌های گذشته جلوگیری کنیم. این مسیر آسان نیست، اما به پشتکار و تعهد شما ایمان دارم. این تعهد و معرفت همان سرمایه‌ای است که صنعت گاز ایران را استوار نگه داشته و مایه افتخار است.