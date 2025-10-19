به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نتایج تازه‌ترین رتبه‌بندی مرکز رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان (CWUR) برای سال ۲۰۲۵، دانشگاه کردستان در میان ۲۱,۴۶۲ دانشگاه مورد ارزیابی، توانست جایگاه ۱۷۰۰ جهانی را به‌دست آورد.

این موفقیت، علاوه بر قرار گرفتن دانشگاه کردستان در جمع ۸ درصد برتر دانشگاه‌های دنیا، نشان‌دهنده صعود سه‌پله‌ای آن در رتبه‌بندی ملی و کسب جایگاه ۲۸ در میان دانشگاه‌های ایران است.

در این رتبه‌بندی، دانشگاه کردستان موفق به پیشی گرفتن از دانشگاه‌های مطرحی همچون دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه خوارزمی تهران، دانشگاه مازندران و دانشگاه یزد شده است.

رتبه‌بندی CWUR دانشگاه‌ها را بر اساس چهار شاخص کلیدی ارزیابی می‌کند:

آموزش (۲۵ درصد)

اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان (۲۵ درصد)

اعضای هیئت علمی برتر (۱۰ درصد)

پژوهش (۴۰ درصد)

این دستاورد بزرگ نتیجه تلاش‌های مداوم و هم‌افزایی اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، دانشجویان و کارمندان دانشگاه کردستان است و به‌وضوح تعهد این دانشگاه به ارتقای کیفیت در آموزش، پژوهش و ارتباط مؤثر با جامعه را نشان می‌دهد.