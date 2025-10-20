گوگل پروژه سندباکس حریم خصوصی را تعطیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، آنتونی چاوز نائب رئیس گوگل در یک به‌روزرسانی در وب‌سایت این پروژه اعلام کرد شرکت در حال کنار گذاشتن فناوری‌های باقی‌مانده توسعه‌یافته برای سندباکس به‌دلیل «سطح پایین پذیرش» آنها است.

یک سخنگوی گوگل نیز در گفتگویی با نشریه اد ویک تایید کرد گوگل نه تنها این فناوری‌ها را تعطیل می‌کند بلکه کل طرح را به کامل کنار می‌گذارد. وی در این باره گفت: ما همچنان به فعالیت برای ارتقای حریم خصوصی در کروم، اندروید و وب ادامه می‌دهیم اما از برند سندباکس حریم خصوصی گذر می‌کنیم. ما از هر کاربری که به این طرح کمک کرد، سپاسگذاریم و همچنان به همکاری با صنعت برای توسعه و پیشبرد فناوری‌های پلتفرمی ادامه خواهد داد که به پشتیبانی از یک وب سالم و پررونق کمک می‌کنند.

این شرکت سندباکس حریم خصوصی را در سال ۲۰۱۹ میلادی به عنوان یک ویژگی جایگزین برای کوکی های طرف ثالث ایجاد کرد. این مجموعه‌ای از استانداردهای باز پشتیبانی شده است که تبلیغات شخصی سازی شده را بدون افشای داده‌های شناسایی کننده امکان پذیر می‌کند. برنامه‌های گوگل برای حذف کوکی‌های شخص ثالث طی گذر سال‌ها بارها به دلیل مجموعه‌ای از تأخیرها و موانع قانونی به تعویق افتاد، از سوی دیگر به‌طور مشخص هم «سازمان رقابت و بازارهای بریتانیا» (CMA) و هم «وزارت دادگستری ایالات متحده» پروژه سندباکس حریم خصوصی را بررسی کردند زیرا نگرانی‌هایی مبنی بر آنکه این طرح می‌تواند به آگهی دهندگان کوچک آسیب بزند، وجود داشت.

در نهایت گوگل در سال ۲۰۲۴ میلادی تصمیم گرفت کوکی های طرف ثالث در کروم را حذف نکند و در عوض تجربه‌ای جدید در کروم ارائه کند که به کاربران اجازه می‌دهد انتخابی آگاهانه داشته باشند که هنگام جستجوی آنها در وب اعمال شود.

گوگل در ماه آوریل امسال اعلام کرد که هیچ تغییری در نحوه عملکرد کوکی‌های شخص ثالث در مرورگر کروم ایجاد نخواهد کرد و تأکید کرد که قصد دارد رویکرد فعلی خود را در ارائه امکان انتخاب کوکی‌های شخص ثالث به کاربران در کروم حفظ کند.