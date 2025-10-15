پیکسل ۱۰ پروفولد در تست خم شدن آتش گرفت!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این اتفاق لحظهای شوکهکننده در سابقه ده سالهی زک نلسون، یوتیوبر معروف در زمینه تست مقاومت دستگاهها بود.
نلسون که به آزمایش و به چالش کشیدن موبایلها تا حداکثر توان شان مشهور است، دریافت که جدیدترین گوشی تاشوی گوگل از نظر ساختاری ضعیف و به طرز خطرناکی ناپایدار است.
این تست بهطور معمول آغاز شد. صفحه نمایش بیرونی که با شیشه Gorilla Glass Victus ۲ محافظت شده بود، در سطح شش مقیاس Mohs خش برداشت و در سطح هفت خشهای عمیقتری ایجاد شد که این موارد در حد استاندارد است. البته نمایشگر داخلی دستگاه همچنان شکننده باقی ماند و حتی اثر ناخن روی آن باقی میماند.
نلسون اظهار کرد هرچند لایه نرم پلیمر بهراحتی خش برمیدارد، اما هنگام تا شدن عمدتاً در وضعیت امنی قرار دارد. پس از ریختن شن داخل موبایل، او متوجه شد که نمایشگر داخلی تحمل خوبی دارد اما لولاهای دستگاه عملکرد مناسبی نداشتند. به گفته او صدای ساییدگی هنگام ورود ذرات ریز به داخل دستگاه شنیده میشد.
نلسون در مورد توجیه رتبه بندی IP دستگاه شک و تردید داشت و طراحی لولا را گمراهکننده خواند. فاجعه واقعی در تست خم شدن اتفاق افتاد. گوگل مدعی است که لولاها را دوباره باز طراحی کرده تا بتواند ۱۰ سال خم شدن به سمت داخل را تحمل کند. با این وجود هنگامیکه نلسون در جهت مخالف به دستگاه فشار آورد، موبایل نه در جهت لولا بلکه در امتداد خطوط آنتن در سمت چپ، نصف شد. هنگامیکه موبایلهای پیکسل فولد و پیکسل ۹ پرو فولد با همین نقاط ضعف روبرو شدند، نلسون به گوگل هشدار داد باید این نقاط ضعف را جابه جا کند. همچنین وقتی وی سعی کرد دستگاه آسیب دیده را بیشتر خم کندف باتری آتش گرفت.
دود از قاب شکسته بلند شد و پیکسل ۱۰ فولد پرو نخستین گوشی در سری تستهای نلسون شد که در مقابل دوربین آتش گرفت. نلسون بعداً توضیح داد که انفجار پس از آن اتفاق افتاد که خطوط آنتن لایههای باتری را فشار دادند و باعث اتصالی شدند.
واکنش حرارتی ناشی از این اتصال تمام انرژی باتری را در یک انفجار شدید آزاد کرد. نلسون با وجود خرابی دستگاه به فعالیت خود ادامه داد و متوجه شد که حسگر زیر نمایشگر دوربین نیست بلکه یک حسگر مجاورت و نور است.
