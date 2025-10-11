  1. دانش و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۵

کروم نوتیفیکیشن‌های ناخواسته را خاموش می‌کند

کروم نوتیفیکیشن‌های ناخواسته را خاموش می‌کند

مرورگر کروم با هدف کاهش بار نوتیفیکیشن ها یک ویژگی جدید افزوده است. کروم با فعالسازی این قابلیت می تواند مجوز نوتیفیکیشن برای وب سایت هایی که کاربر اخیرا با آنها تعاملی نداشته را لغو کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، قابلیت مذکور مشابه گزینه‌ای برای اقدامات خودکاری است که Safty Check کروم برای اپ هایی مانند دوربین یا اطلاعات موقعیت مکانی به کار می‌برد. این ویژگی جدید برای مرورگر کروم روی دستگاه‌های اندروید و دسک تاپ به کار می‌رود.

جالب آنکه مرورگر هنگامیکه وب سایتی دیگر برای فرد نوتیفیکیشن نمی‌فرستد نیز به او اطلاع می‌دهد. هنگامیکه مجوز ارسال نوتیفیکیشن یک وب سایت لغو شود، کاربر می‌تواند دوباره از طریق Safty Check یا به طور دستی آنها را در سایت‌های مورد نظر فعال کند.

به گفته گوگل هم اکنون کمتر از یک درصد تمام نوتیفیکیشن ها تعامل کاربران را دریافت می‌کنند. طبق آزمایش‌های داخلی شرکت، مشخص شد دریافت تعداد نوتیفیکیشن های کمتر احتمال آنکه کاربران روی نوتیفیکیشن های دریافتی کلیک کنند را بیشتر خواهد کرد.

کد خبر 6618524
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها