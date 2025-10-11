به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، قابلیت مذکور مشابه گزینه‌ای برای اقدامات خودکاری است که Safty Check کروم برای اپ هایی مانند دوربین یا اطلاعات موقعیت مکانی به کار می‌برد. این ویژگی جدید برای مرورگر کروم روی دستگاه‌های اندروید و دسک تاپ به کار می‌رود.

جالب آنکه مرورگر هنگامیکه وب سایتی دیگر برای فرد نوتیفیکیشن نمی‌فرستد نیز به او اطلاع می‌دهد. هنگامیکه مجوز ارسال نوتیفیکیشن یک وب سایت لغو شود، کاربر می‌تواند دوباره از طریق Safty Check یا به طور دستی آنها را در سایت‌های مورد نظر فعال کند.

به گفته گوگل هم اکنون کمتر از یک درصد تمام نوتیفیکیشن ها تعامل کاربران را دریافت می‌کنند. طبق آزمایش‌های داخلی شرکت، مشخص شد دریافت تعداد نوتیفیکیشن های کمتر احتمال آنکه کاربران روی نوتیفیکیشن های دریافتی کلیک کنند را بیشتر خواهد کرد.