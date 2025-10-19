به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرگرد سیدعبدالله سیادتی اظهار کرد: در پی شکایات مردمی مبنی بر فروش مواد مخدر از طریق دریچه‌های تعبیه‌شده در منازل، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر بام و صفی‌آباد قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با دادستان شهرستان، در عملیاتی هدفمند محل‌های فروش مواد را شناسایی و دریچه‌های ساخته‌شده در دیوار منازل را با استفاده از جوشکاری پلمب کردند.

جانشین انتظامی شهرستان بام و صفی‌آباد تأکید کرد: پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت عمومی و حفظ آرامش شهروندان، با سوداگران مرگ و هنجارشکنان قاطعانه برخورد خواهد کرد.