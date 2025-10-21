روهنا: ۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در منزل مسکونی اسفراین کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ محمد روهنا اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال در یکی از منازل مسکونی اسفراین موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی و انجام اقدامات اطلاعاتی، در بازرسی از محل موفق به کشف ۷ دستگاه ماینر غیرمجاز شدند.
فرماندهی انتظامی اسفراین نصریح کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، همراه با تجهیزات کشفشده برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیتهای غیرقانونی در زمینه استفاده از برق یارانهای یا نصب دستگاههای ماینر، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.
