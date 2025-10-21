  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۳

روهنا: ۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در منزل مسکونی اسفراین کشف شد

روهنا: ۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در منزل مسکونی اسفراین کشف شد

اسفراین- فرمانده انتظامی اسفراین از کشف ۷ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال به ارزش پنج میلیارد ریال از یک منزل مسکونی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ محمد روهنا اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال در یکی از منازل مسکونی اسفراین موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی و انجام اقدامات اطلاعاتی، در بازرسی از محل موفق به کشف ۷ دستگاه ماینر غیرمجاز شدند.

فرماندهی انتظامی اسفراین نصریح کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، همراه با تجهیزات کشف‌شده برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت‌های غیرقانونی در زمینه استفاده از برق یارانه‌ای یا نصب دستگاه‌های ماینر، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد خبر 6629288

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها