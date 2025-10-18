  1. استانها
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۰

پلیس شیروان ضارب مأمور اورژانس ۱۱۵ در ینگه‌قلعه را دستگیر کرد

بجنورد- فرمانده انتظامی شیروان از شناسایی و بازداشت فردی خبر داد که یکی از کارکنان اورژانس ۱۱۵ روستای ینگه‌قلعه را هنگام انجام مأموریت مورد ضرب‌وجرح قرار داده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ سید سعید عزیزی اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری در پایگاه اورژانس ۱۱۵ روستای ینگه‌قلعه، بلافاصله مأموران انتظامی بخش قوشخانه به محل اعزام شدند.

وی در ادامه افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد یکی از کارکنان اورژانس حین انجام مأموریت امدادی مورد حمله فردی قرار گرفته و دچار جراحت شده است.

سرهنگ عزیزی تصریح کرد: با اقدام سریع مأموران و هماهنگی دستگاه قضایی، ضارب در کمتر از چند ساعت شناسایی و دستگیر شد و جهت انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان در پایان با تأکید بر حمایت از نیروهای امدادی و خدمات‌رسان گفت: پلیس با هرگونه رفتار خشونت‌آمیز علیه کارکنان امدادی برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.

