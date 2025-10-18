به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ سید سعید عزیزی اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری در پایگاه اورژانس ۱۱۵ روستای ینگهقلعه، بلافاصله مأموران انتظامی بخش قوشخانه به محل اعزام شدند.
وی در ادامه افزود: در بررسیهای اولیه مشخص شد یکی از کارکنان اورژانس حین انجام مأموریت امدادی مورد حمله فردی قرار گرفته و دچار جراحت شده است.
سرهنگ عزیزی تصریح کرد: با اقدام سریع مأموران و هماهنگی دستگاه قضایی، ضارب در کمتر از چند ساعت شناسایی و دستگیر شد و جهت انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی گردید.
فرمانده انتظامی شهرستان شیروان در پایان با تأکید بر حمایت از نیروهای امدادی و خدماترسان گفت: پلیس با هرگونه رفتار خشونتآمیز علیه کارکنان امدادی برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
