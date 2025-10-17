به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ عیسی خدایی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت کاتالیزور و محتویات خودرو در شهرهای بجنورد و آشخانه، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بهره‌گیری از تصاویر دوربین‌های مداربسته، سارق حرفه‌ای را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی مانه و سملقان تصریح کرد: متهم در بازجویی‌های انجام‌شده به ۱۸ فقره سرقت کاتالیزور خودرو در شهرهای بجنورد و آشخانه اعتراف کرده است.

سرهنگ خدایی با اشاره به کشف مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه از مخفیگاه متهم، از شهروندان خواست خودروهای خود را در محل‌های امن و مجهز به دوربین مداربسته پارک کرده و از تجهیزات ایمنی و دزدگیرهای هوشمند استفاده کنند.