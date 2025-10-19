به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضازاده در خصوص جزئیات این سانحه گفت: ظهر امروز یکشنبه بر اثر برخورد یک دستگاه اتوبوس حامل دانش‌آموزان با خودروی سواری ریو در مسیر فلکه درستکار به سمت چهارراه آزادگان ارومیه، ۱۰ نفر دچار مصدومیت شدند.

رئیس سازمان اورژانس آذربایجان غربی، گفت: پس از اعلام موضوع به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس سبک و یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس به محل اعزام شدند.

وی افزود: کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، هر ۱۰ مصدوم این حادثه را که خوشبختانه همگی دارای وضعیت عمومی مساعد بودند، توسط اتوبوس‌آمبولانس به مراکز درمانی ارومیه منتقل کردند.

رضازاده با قدردانی از سرعت عمل نیروهای اورژانس تأکید کرد: رعایت احتیاط در رانندگی به‌ویژه هنگام جابه‌جایی دانش‌آموزان، ضروری است تا شاهد بروز چنین حوادثی نباشیم.