۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۸

تصادف اتوبوس دانش‌آموزان با خودروی سواری در ارومیه؛ ۱۰ نفر مصدوم شدند

ارومیه- رئیس اورژانس آذربایجان غربی گفت: در اثر سانحه تصادف اتوبوس حامل دانش آموزان با خودروی سواری در ارومیه ۱۰ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضازاده در خصوص جزئیات این سانحه گفت: ظهر امروز یکشنبه بر اثر برخورد یک دستگاه اتوبوس حامل دانش‌آموزان با خودروی سواری ریو در مسیر فلکه درستکار به سمت چهارراه آزادگان ارومیه، ۱۰ نفر دچار مصدومیت شدند.

رئیس سازمان اورژانس آذربایجان غربی، گفت: پس از اعلام موضوع به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس سبک و یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس به محل اعزام شدند.

وی افزود: کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، هر ۱۰ مصدوم این حادثه را که خوشبختانه همگی دارای وضعیت عمومی مساعد بودند، توسط اتوبوس‌آمبولانس به مراکز درمانی ارومیه منتقل کردند.

رضازاده با قدردانی از سرعت عمل نیروهای اورژانس تأکید کرد: رعایت احتیاط در رانندگی به‌ویژه هنگام جابه‌جایی دانش‌آموزان، ضروری است تا شاهد بروز چنین حوادثی نباشیم.

    • شهروند IR ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
      جان دانش آموزان قربانی سرویس مدارس فرسوده شدند کسی هم پاسخگو نیست
    • ارومیه ای IR ۱۷:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
      بیچاره دانش آموزان با هزینه های گزاف خانواده ها برای سرویس مدارس باید با جانشان هم بازی بشه
    • مهدی IR ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
      هر ساله این برنامه رو آموزش پرورش داره خدا به داد بچه ها برسه
    • شاهین IR ۱۷:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
      آموزش پرورش تو سرویس مدارس و انتخاب سرویس همیشه کم میاره
    • صابری IR ۱۷:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
      مشکل حتما از راننده بوده
    • جاوید نیا IR ۱۷:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
      بد بخت راننده شد مقصر
    • IR ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
      خدا به داد خانواده ها برسه

