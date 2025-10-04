به گزارش خبرنگار مهر، فرج اله ایلیات ظهر شنبه در جلسه شورای ترافیک استان سمنان به میزبانی استانداری با بیان اینکه مدیریت علمی ترافیک و ساماندهی ناوگان حمل و نقل عمومی استان مورد تاکید است، ابراز داشت: هدف از این اقدام حفظ جان شهروندان در حوادث ترافیکی است.

وی با بیان اینکه رانندگان سرویس دانش آموزان باید از صلاحیت لازم برخوردار باشند، افزود: از مدارس و اولیا و آموزش و پرورش درخواست داریم تا کیفیت سلامت خودروها و رانندگان را قبل از بروز سانحه ای تلخ ارزیابی و بررسی کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان بابیان اینکه کاهش تصادفات و ارتقا فرهنگ ترافیک مستلزم هم افزایی دستگاه های اجرایی است، ابراز داشت: رضایت شهروندان نیز در قالب همین تصمیمات حوزه حمل و نقل شهری رخ می دهد.

ایلیات به اجرای دقیق زمان بندی پروژه ها و تامین اعتبارات لازم از سوی شهرداری ها تاکید و تصریح کرد: عدم تامین اعتبار و نبود ردیف اعتباری به بهانه عدم اجرای طرح ها قابل پذیرش نیست.

وی با تاکید بر اینکه اولویت های اجرایی و برنامه ریزی برای ارتقا ایمنی ترافیکی باید مشخص شود، افزود: اصلاح هندسی معابر و توسعه زیرساخت های هوشمند ترافیک نیز باید به سرعت در استان سمنان اجرایی شود.