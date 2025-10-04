  1. استانها
هشدار معاون استاندار سمنان: سرویس‌های مدارس نیازمند سخت‌گیری بیشتر

سمنان- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان با هشدار درباره لزوم پیشگیری از «سوانح تلخ» در سرویس مدارس، بر به‌کارگیری رانندگان دارای صلاحیت برای جابه‌جایی دانش‌آموزان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرج اله ایلیات ظهر شنبه در جلسه شورای ترافیک استان سمنان به میزبانی استانداری با بیان اینکه مدیریت علمی ترافیک و ساماندهی ناوگان حمل و نقل عمومی استان مورد تاکید است، ابراز داشت: هدف از این اقدام حفظ جان شهروندان در حوادث ترافیکی است.

وی با بیان اینکه رانندگان سرویس دانش آموزان باید از صلاحیت لازم برخوردار باشند، افزود: از مدارس و اولیا و آموزش و پرورش درخواست داریم تا کیفیت سلامت خودروها و رانندگان را قبل از بروز سانحه ای تلخ ارزیابی و بررسی کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان بابیان اینکه کاهش تصادفات و ارتقا فرهنگ ترافیک مستلزم هم افزایی دستگاه های اجرایی است، ابراز داشت: رضایت شهروندان نیز در قالب همین تصمیمات حوزه حمل و نقل شهری رخ می دهد.

ایلیات به اجرای دقیق زمان بندی پروژه ها و تامین اعتبارات لازم از سوی شهرداری ها تاکید و تصریح کرد: عدم تامین اعتبار و نبود ردیف اعتباری به بهانه عدم اجرای طرح ها قابل پذیرش نیست.

وی با تاکید بر اینکه اولویت های اجرایی و برنامه ریزی برای ارتقا ایمنی ترافیکی باید مشخص شود، افزود: اصلاح هندسی معابر و توسعه زیرساخت های هوشمند ترافیک نیز باید به سرعت در استان سمنان اجرایی شود.

