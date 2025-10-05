  1. استانها
موسوی: تصادفات درون‌شهری در زنجان ۴۲ درصد کاهش دارد

زنجان- رئیس پلیس راهور استان زنجان از کاهش ۴۲ درصدی تصادفات درون‌شهری در ۶ ماهه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ سیدحبیب موسوی ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته انتظامی اظهار کرد: با اجرای طرح سفیران ۱۴ معصوم، شاهد کاهش ۴۲ درصدی تصادفات درون‌شهری هستیم.

وی به افزایش ۳۴ درصدی افزایش آموزش همیاران پلیس در مدارس، محلات و مساجد اشاره کرد و گفت: پلیس راهور استان زنجان بر استمرار همکاری و تعامل با نهادها، رسانه‌ها و مردم تأکید دارد تا با رویکردی جامع، زمینه‌های کاهش تصادفات و ارتقای فرهنگ ترافیکی را فراهم کند.

رئیس پلیس راهور استان زنجان با اشاره به افزایش ۲ درصدی صدور گواهینامه عنوان کرد: همه کروکی‌های تصادفات آنلاین به مقام قضایی و بیمه ارسال می‌شود.

وی یادآور شد: دیرکرد جرائم رانندگی از ابتدای هفته نیروی انتظامی بخشیده شده و افراد تا ۱۰ روز فرصت دارند تا مبلغ جرائم را پرداخت کنند.

رئیس پلیس راهور استان زنجان مهندسی ترافیک، آموزش و اجرا را سه رکن مدیدیت ترافیک دانست و گفت: این سه ضلع مثلث باید با هم حرکت کنند تا بتوانیم به یک ترافیک سالم و ایمن دست پیدا کنیم.

وی در مورد فعالیت آموزشگاه‌های رانندگی استان بیان کرد: در استان زنجان ۳۴ آموزشگاه رانندگی فعال هستند که علاوه بر آموزش آیین‌نامه، مهارت‌های لازم برای رانندگی ایمن و فرهنگ ترافیک را به متقاضیان آموزش می‌دهند اما تغییر فرهنگ در این حوزه به سرعت انجام نمی‌شود و نیازمند استمرار و همراهی همه بخش‌هاست.

موسوی در خصوص اقدامات انجام شده برای ایمنی معابر در ایام بازگشایی مدارس تصریح کرد: ۵۲ نقطه پرخطر در استان شناسایی شده و از ابتدای مهرماه همکاران ما در این نقاط مستقر شده‌اند تا ایمنی دانش‌آموزان و رانندگان تضمین شود.

وی افزود: تا کنون ۳۸ نقطه پرخطر در سطح استان اصلاح هندسی شده است که ۵ نقطه از این اصلاحات بر اساس بازخوردها و گزارش‌های رسانه‌ای انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: رصد و پایش مستمر معابر و همچنین تلاش برای سالم‌سازی تجربی معابر از جمله برنامه‌های اصلی پلیس راهور است که به جد دنبال می‌شود.

