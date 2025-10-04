به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام صیادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز به اهمیت فرهنگ‌سازی در حوزه ترافیک اشاره کرد و آموزش دانش‌آموزان را یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش سوانح رانندگی دانست.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از حوادث ترافیکی منجر به آسیب‌های جبران‌ناپذیر جسمی، روانی و اجتماعی می‌شود، اظهار داشت: ایجاد نگرش درست و رفتار ایمن در کودکان و نوجوانان نه‌تنها به سلامت آینده آنان کمک می‌کند بلکه می‌تواند به اصلاح الگوی رانندگی در خانواده‌ها نیز منجر شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز با تأکید بر نقش آموزش همگانی افزود: دانش‌آموزان با یادگیری اصول ایمنی و انتقال آن به والدین، به سفیران فرهنگ ترافیک ایمن در جامعه تبدیل می‌شوند و این موضوع در کاهش بار مصدومیت‌ها و هزینه‌های نظام سلامت نقش بسزایی دارد.

صیادی در ادامه گفت: از ابتدای اجرای پویش نه به تصادف که همزمان با سراسر کشور از اسفند ۱۴۰۳ در استان البرز آغاز شد، تاکنون بیش از ۴۸ هزار دانش‌آموز توسط کارشناسان بهداشت مدارس دانشگاه آموزش‌های پیشگیری از حوادث ترافیکی را فرا گرفته‌اند.