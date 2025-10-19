مادر شهیدان جباریان در تبریز آسمانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روز یکشنبه حاجیه خانم طاهره حسین وند منجی مادر بزرگوار شهیدان والامقام رضا و رحیم جباریان بر اثر کهولت سن و بیماری دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

پیکر این مادر فداکار فردا دوشنبه ۲۸ مهرماه از ساعت ۱۱ قبل از ظهر از میدان مراسمات وادی رحمت تبریز تشییع و در جوار فرزندان شهیدش در گلزار شهدای این آرامستان به خاک سپرده خواهد شد.

مراسم شام غریبان و ترحیم آن مرحومه نیز از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰ دوشنبه شب در مسجد بلال واقع در خیابان شهید رضانژاد شمالی، تقاطع دمشقیه تبریز منعقد خواهد شد.

شهید رضا جباریان متولد دوازدهم مرداد ۱۳۴۳ تبریز بود. او که به‌عنوان بسیجی در جبهه حاضر شده بود ۲۷ دی ماه ۱۳۶۳ در منطقه عملیاتی جزیره مجنون به فیض شهادت نائل شد. برادرش رحیم هم که متولد پنجم اسفندماه ۱۳۴۶ تبریز بود او نیز همچون برادر به عنوان بسیجی و در تاریخ دوم اسفند ماه ۱۳۶۵ در شلمچه شربت شهادت را نوشید. مزار مطهر هر دو برادر شهید در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز واقع است.