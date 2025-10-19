  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۰

مادر شهیدان جباریان در تبریز آسمانی شد

مادر شهیدان جباریان در تبریز آسمانی شد

تبریز- مادر شهیدان والامقام رضا و رحیم جباریان از شهدای دوران هشت سال دفاع مقدس تبریز آسمانی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز یکشنبه حاجیه خانم طاهره حسین وند منجی مادر بزرگوار شهیدان والامقام رضا و رحیم جباریان بر اثر کهولت سن و بیماری دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

پیکر این مادر فداکار فردا دوشنبه ۲۸ مهرماه از ساعت ۱۱ قبل از ظهر از میدان مراسمات وادی رحمت تبریز تشییع و در جوار فرزندان شهیدش در گلزار شهدای این آرامستان به خاک سپرده خواهد شد.

مراسم شام غریبان و ترحیم آن مرحومه نیز از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰ دوشنبه شب در مسجد بلال واقع در خیابان شهید رضانژاد شمالی، تقاطع دمشقیه تبریز منعقد خواهد شد.

شهید رضا جباریان متولد دوازدهم مرداد ۱۳۴۳ تبریز بود. او که به‌عنوان بسیجی در جبهه حاضر شده بود ۲۷ دی ماه ۱۳۶۳ در منطقه عملیاتی جزیره مجنون به فیض شهادت نائل شد. برادرش رحیم هم که متولد پنجم اسفندماه ۱۳۴۶ تبریز بود او نیز همچون برادر به عنوان بسیجی و در تاریخ دوم اسفند ماه ۱۳۶۵ در شلمچه شربت شهادت را نوشید. مزار مطهر هر دو برادر شهید در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز واقع است.

کد خبر 6627586

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها