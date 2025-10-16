به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه در نخستین سالروز تولد «علیسان جباری»، کودک تبریزی که در حملات رژیم صهیونیستی به تبریز به شهادت رسید، جمعی از فعالان فرهنگی و هنرمندان با حضور در منزل خانواده او در تبریز، یاد این کودک شهید را گرامی داشتند و پویش مردمی جمع‌آوری امضا برای شکایت از رژیم صهیونیستی به یونیسف را آغاز کردند.

یاد کودکی که نماد مظلومیت شد

خانه‌ای ساده در یکی از محلات شهر تبریز، میزبان چهره‌هایی از فرهنگ، هنر و ایمان بود؛ خانه‌ای که هنوز بوی کودکی می‌دهد، اما صاحبش دیگر در میان ما نیست. «علیسان جباری»، کودک خردسالی که قربانی بی‌رحمی جنگ شد، حالا به نمادی از مظلومیت و بیداری وجدان‌ها تبدیل شده است.

در این مراسم که با حضور اعضای هیئت انصارالمهدی تبریز، جمعی از هنرمندان، فعالان فرهنگی، طلاب و همسایگان برگزار شد، حاضران با اهدای شاخه‌های گل، روشن کردن شمع و قرائت فاتحه، یاد و خاطره این کودک شهید را گرامی داشتند.

جرقه‌ای برای تولدی دوباره در یادها

حجت‌الاسلام والمسلمین یونس حقی، فعال فرهنگی و از برگزار کنندگان این مراسم، با اشاره به نحوه شکل‌گیری این حرکت گفت: وقتی تاریخ تولد علیسان را روی سنگ مزارش دیدم، با خودم گفتم این روز نباید فقط در سکوت بگذرد. باید یادش را زنده نگه‌داریم تا صدای کودکان بی‌دفاع در جهان خاموش نماند.

حجت الاسلام حقی افزود: به همین خاطر با هماهنگی خانواده شهید و جمعی از بچه‌های هیئت انصارالمهدی، تصمیم گرفتیم این روز را به تولدی نمادین تبدیل کنیم؛ تولدی برای آگاهی، برای همدردی و برای بیداری.

محله‌ای ساده، قلب‌هایی بزرگ

منزل خانواده جباری در یکی از محله‌های قدیمی و کم‌برخوردار تبریز قرار دارد؛ محله‌ای با کوچه‌های باریک و خانه‌هایی فروتن، اما پر از صفا و انسانیت.

حجت‌الاسلام حقی در توصیف این فضا گفت: در این کوچه‌ها، هنوز هم مهمان‌نوازی و مهر موج می‌زند. با اینکه داغی سنگین بر دلشان نشسته، خانواده علیسان با روی باز از مهمانان استقبال کردند. سکوت خانه، با زمزمه دعا و اشک مادر کودک در هم آمیخته بود.

حجت‌الاسلام حقی گفت: فرزندان شهید، ذخیره‌های بهشت‌اند. علیسان گرچه در دنیای خاکی نیست، اما در آسمان‌ها لبخند می‌زند. این دیدار برای ما، یادآور صبر خانواده و ایمان مردم این سرزمین است.

در گوشه‌ای از خانه، تصویری از «علیسان جباری» با لبخندی کودکانه بر دیوار نصب شده بود و روی میز، شمع‌هایی روشن که حاضران یکی‌یکی برایش افروختند.

آغاز پویش مردمی برای شکایت به یونیسف

در ادامه مراسم، امیرحسین دوست‌زاده، از هنرمندان و فعالان اجتماعی، از آغاز رسمی پویش جمع‌آوری امضا برای شکایت علیه رژیم صهیونیستی خبر داد و گفت: سال‌هاست که نهادهای بین‌المللی در برابر کشتار کودکان فلسطینی سکوت کرده‌اند.

وی ادامه داد: ما می‌خواهیم با جمع‌آوری امضای ۱۰ هزار نفر از مردم و اهالی فرهنگ، شکایتی رسمی را به نمایندگی از افکار عمومی ایران به دفتر یونیسف در تهران ارائه دهیم تا این نهاد جهانی در قبال مسئولیت خود پاسخگو باشد.

حسین زاده با تأکید بر اهمیت همراهی هنرمندان در این حرکت، ادامه داد: هنرمندان زبان احساس و تصویر هستند. اگر قلم و بوم هنرمند به خدمت حقیقت درآید، هیچ دروغی نمی‌تواند جنایت را پنهان کند.

روایت هنر از درد انسانیت

در بخشی از برنامه، هنرمندان تبریزی تابلوهایی را با موضوع «کودکان در جنگ» و تصویر نمادین علیسان جباری رونمایی کردند. این آثار قرار است در نمایشگاهی با محوریت حقوق کودک و اعتراض به جنایات جنگی در گالری‌های تبریز و تهران به نمایش گذاشته شود.

دوست‌زاده درباره این اقدام گفت: هنر، زبانی جهانی است. با هر نقاشی، هر شعر، هر فیلم کوتاه می‌توانیم گوشه‌ای از درد این کودکان را فریاد بزنیم. این تابلوها بخشی از صدای همان کودکانی هستند که دنیا از دیدنشان سر باز می‌زند.

پیامی از تبریز برای وجدان‌های بیدار جهان

این گردهمایی کوچک در تبریز، بهانه‌ای بود برای تکرار یک حقیقت بزرگ؛ اینکه صدای کودکان قربانی جنگ خاموش نخواهد شد.

پویش شکایت از اسرائیل به یونیسف، نخستین گام از حرکتی مردمی است که هدف آن، رساندن فریاد عدالت‌خواهانه مردم ایران به گوش مجامع جهانی است.

در پایان مراسم، خانواده شهید «علیسان جباری» از برگزارکنندگان این مراسم تشکر کردند و حاضران با شعارهایی در حمایت از کودکان فلسطینی و محکومیت سکوت مجامع بین‌المللی، این یادبود را به پایان رساندند.