  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۳

امیررضا برزویی سهمیه جهانی را گرفت/ صالحی در گام آخر کم آورد

ملی پوش کاراته آقایان ایران در مسابقات بین المللی پاریس جواز حضور در رقابت های قهرمانی جهان را کسب کرد. عضو تیم ملی بانوان هم در مبارزه آخر شکست خورد و سهمیه را از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کسب سهمیه قهرمانی جهان که در پاریس جریان دارد، امروز شنبه ۲۶ مهرماه امیررضا برزویی در وزن ۶۷- کیلوگرم و حنانه صالحی در وزن ۶۸+ کیلوگرم به دیدار رقبای خود رفتند که یک سهمیه برای ایران به دست آمد و یک سهمیه هم از دست رفت.

در رقابت‌های وزن ۶۷- کیلوگرم، امیررضا برزویی دور نخست نتیجه را ۴ بر ۳ به «مانتان» از فیلیپین واگذار کرد و اما در مبارزه بعدی خود «بچلینا» از دانمارک را ۳ بر یک و «میهاجلو» از بوسنی را ۹ بر ۳ از پیش رو برداشت و به عنوان نفر اول راهی مرحله حذفی شد.

برزوئی در این مرحله در پیکار با «عمر» از امارات ۳ بر ۲ پیروز شد و با صعود به جمع هشت کاراته کای وزن ۶۷- کیلوگرم سهمیه حضور در مسابقات جهانی را کسب کرد. بدین ترتیب تیم مردان ایران با ترکیبی کامل و متشکل از علی مسکین، امیررضا برزویی، مرتضی نعمتی، مهدی خدابخشی و صالح اباذری راهی مسابقات قهرمانی جهان در مصر خواهد شد.

حنانه صالحی در وزن ۶۸+ کیلوگرم با چهار برد برابر رقبایی از قرقیزستان، روسیه، تیم پناهندگان و ارمنستان، به عنوان صدرنشین گروه خود راهی مرحله حذفی شد. وی در این مرحله برابر نماینده دانمارک ۸ بر ۵ شکست خورد و سهمیه را از دست داد. پیش از این برای تیم بانوان سارا بهمن یار، فاطمه سعادتی و آتوسا گلشادنژاد سهمیه کسب کرده بودند.

روز گذشته فاطمه صادقی در کاتای انفرادی سهمیه گرفته بود.

