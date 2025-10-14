گنج زاده پنجشنبه راهی فرانسه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کاراته ایران بدون مربی در بخش مردان روز گذشته تهران را به مقصد فرانسه ترک کرد تا از روز جمعه در رقابت‌های انتخابی قهرمانی جهان به میزبانی سالن «پیردوکوبرتن» شهر پاریس به روی تاتامی برود.

کاراته ایران در بخش مردان برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان در چهار وزن کسب سهمیه کرده و امیررضا برزویی در وزن ۶۷- کیلوگرم تنها نماینده کشورمان در پاریس است تا سهمیه پنجم را کسب کند. برزوئی روز گذشته به همراه مسئولین فدراسیون و در غیاب سرمربی راهی فرانسه شد.

سجاد گنج زاده که در سایت مسابقات به عنوان سرمربی تیم ایران در این رقابت‌ها ثبت نام شده است، پنجشنبه راهی پاریس می‌شود تا در هدایت برزویی در این رقابت‌ها را که روز یکشنبه ۲۷ مهرماه به روی تاتامی خواهد رفت، برعهده داشته باشد.

متأسفانه کاراته کشورمان به دلیل صادر نشدن روادید علی زند، شانس مبارزه در کاتای انفرادی در رقابت‌های قهرمانی جهان را از دست داد و تلاش‌ها برای اخذ روادید وی تا کنون جواب نداده است.

طبق برنامه اعلام شده رقابت‌های پاریس جمعه ۲۵ مهرماه با حضور صالحی و حیدری دو نماینده کشورمان در اوزان ۶۸- و ۶۸+ کیلوگرم آغاز می‌شود صادقی در کاتا بانوان شنبه ۲۶ مهرماه و برزویی هم یکشنبه ۲۷ مهرماه مبارزات خود را برگزار می‌کنند.

علی مسکین، مرتضی نعمتی، مهدی خدابخشی، صالح اباذری، سارا بهمن یار، فاطمه سعادتی و آتوسا گلشادنژاد، ۷ کاراته کایی هستند که پیش از این سهمیه مسابقات جهانی را به دست آورده اند.