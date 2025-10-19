به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر یکشنبه در نشست ستاد خانواده و جوانی جمعیت استان بوشهر اظهار کرد: یکی از برنامههای مهم باید برگزاری ازدواج گروهی دانشجویان باشد که دانشگاه نقش مهمی در ین زمینه دارد.
استاندار بوشهر با تاکید بر نقشآفرینی بانکها در تسهیل ازدواج افزود: ظرفیت منابع بانکی استان بوشهر پیش از سفر رئیس جمهور ۱۰۵ همت بود که اکنون این عدد به ۱۵۰ همت افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: باید این منابع علاوه بر اختصاص آن به اجرای طرحهای بزرگ تولیدی و خدماتی، برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نیز به نحو مؤثرتری بهکار گرفته شود.
زارع تصریح کرد: عزم جدی و همکاری دستگاههای اجرایی، بانکهای عامل و مشارکت همهجانبه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای افزایش نرخ ازدواج و فرزندآوری ضروری است.
استاندار بوشهر با بیان اینکه فرزند آوری مایه افتخار است تصریح کرد: برای بانوان باید جایگاه تربیت نسل آینده به عنوان ارزشمندترین نقش اجتماعی آنان تبیین و برجسته شود، همانگونه که تحصیلات عالی بهعنوان یک افتخار قلمداد میشود.
زارع یادآور شد: مردان نیز باید در این مسیر احساس مسئولیت کنند و داشتن فرزند را مایه مباهات خود و خانواده بدانند.
وی خطاب به مدیران و مسئولان فرهنگی بر ضرورت ترویج این فرهنگ در جامعه تأکید کرد و اظهار کرد: ایران بزرگ فردا نیازمند فرزندان امروز است و باید بسترهای فرهنگی و اجتماعی بگونهای فراهم شود که خانوادهها به داشتن فرزند افتخار کنند
