قیصی پور:استاندارد از الزام اداری به زیرساخت اقتصادی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قیصی‌پور پیش از ظهر امروز یکشنبه در آئین گرامیداشت روز ملی استاندارد که در محل آمفی‌تئاتر اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، ضمن گرامیداشت این روز و قدردانی از فعالان حوزه تولید و تجارت، اظهار کرد: امروز میزبان فعالان اقتصادی و صنعتی استان هستیم که با رعایت الزامات استاندارد، در مسیر کیفیت، ایمنی و اعتماد عمومی گام برمی‌دارند.

مدیرکل استاندارد خوزستان با بیان اینکه استانداردسازی نه‌تنها هزینه تولید را کاهش می‌دهد بلکه از اتلاف منابع جلوگیری می‌کند، گفت: استانداردها چراغ راه صنعت هستند و نقش حیاتی در تضمین کیفیت، حفظ سلامت انسان‌ها و ارتقای اعتماد عمومی دارند.

او افزود: در جهان امروز هیچ صنعت موفقی بدون تکیه بر استاندارد پایدار نیست. استاندارد دیگر یک ابزار کنترل نیست، بلکه زبان مشترک توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود.

قیصی‌پور با اشاره به اینکه استاندارد از ارکان بنیادین اعتماد و کیفیت در جامعه است، تصریح کرد: استانداردها دیگر یک انتخاب تزئینی نیستند، بلکه ضرورتی برای حضور در بازارهای جهانی‌اند. کشورهایی مانند آلمان و ژاپن با نظام استاندارد قوی، رشد تولید ناخالص داخلی خود را تا سه درصد افزایش داده‌اند.

وی ادامه داد: استاندارد نه‌تنها موجب رشد اقتصادی می‌شود، بلکه سلامت عمومی، محیط زیست و حقوق مصرف‌کننده را نیز حفظ می‌کند و به‌عنوان ابزاری برای تقویت تولید ملی و صادرات غیرنفتی عمل می‌کند.

مدیرکل استاندارد خوزستان با اشاره به شعار جهانی امسال با محوریت «مشارکت برای تحقق اهداف توسعه» اظهار کرد: سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO) در مواجهه با چالش‌های نوین، از جمله هوش مصنوعی، استانداردهای جدیدی را تدوین کرده و سازمان ملی استاندارد ایران نیز در حال بومی‌سازی آن‌ها است.

به گفته قیصی‌پور، سازمان ملی استاندارد ایران با بیش از ۳۵ هزار استاندارد ملی و شبکه‌ای شامل دو هزار آزمایشگاه دارای گواهی ۱۷۰۲۵، از ارکان مهم زیرساخت کیفیت کشور به‌شمار می‌رود.

وی، درباره عملکرد استان خوزستان نیز گفت: اداره استاندارد خوزستان که نخستین واحد استانی پس از تهران بوده و در سال ۱۳۴۴ در بندر خرمشهر تأسیس شده، امروز با رشد قابل‌توجه در شاخص‌های کیفی و نظارتی فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به عملکرد ۶ ماهه نخست سال جاری، افزود: در این مدت ۵۸ پروانه استاندارد صادر شده که نسبت به سال گذشته ۴۵ درصد رشد داشته است. همچنین بازرسی‌های فنی، آزمون نمونه‌ها و کنترل اوزان و مقیاس‌ها به ترتیب ۳۰، ۳۰ و ۱۵ درصد افزایش یافته است.

مدیرکل استاندارد خوزستان اضافه کرد: در حوزه مصالح ساختمانی یک هزار ۸۳۶ مورد بازرسی و در آزمون نازل‌های سوخت بیش از یک هزار و ۴۰۰ تست انجام شده که در مجموع ۳۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین در حوزه صادرات نیز نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد افزایش ثبت شده است.

قیصی‌پور در ادامه به نقش اداره استاندارد استان در «جنگ ۱۲ روزه» اشاره کرد و گفت: در آن ایام، با هدف تسهیل ورود کالاهای اساسی شامل ذرت، جو، روغن خام و نهاده‌های دامی، ظرفیت استان ۷۸ درصد افزایش یافت و بیش از ۸۰۰ هزار تن کالا از بنادر ماهشهر، آبادان و خرمشهر جابجا شد.

وی افزود: در این مدت ۵۰۰ نمونه آزمون شیمیایی و میکروبی از کالاهای حیاتی نظیر گندم، برنج، خوراک دام و طیور انجام شد که نشان‌دهنده آمادگی فنی و علمی استان در شرایط بحرانی است.

مدیرکل استاندارد خوزستان بیان کرد: استانداردسازی نه یک الزام اداری، بلکه یک فرهنگ و راهبرد توسعه است. واحدهای نمونه‌ای که امروز مورد تجلیل قرار گرفتند، الگوهایی از تولید باکیفیت و پایدار در خوزستان‌اند و مسیر آینده صنعت و تجارت استان باید بر پایه استاندارد و اعتماد بنا شود.

در بخش پایانی آئین گرامیداشت روز جهانی استاندارد، از جمعی از واحدهای تولیدی، مدیران و کارشناسان برتر استان خوزستان که در مسیر ارتقای کیفیت، رعایت الزامات استاندارد و توسعه زیرساخت‌های اعتماد عمومی گام‌های مؤثر برداشته‌اند، تجلیل شد.