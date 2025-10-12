عموری: استاندارد زیربنای رشد اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا عموری پیش ازظهر امروز یکشنبه در آیین گرامیداشت روز ملی استاندارد که در سالن آمفیتئاتر اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، با اشاره به نقش راهبردی استاندارد در توسعه اقتصادی و ارتقای کیفیت محصولات اظهارکرد: تعامل تنگاتنگی بین فعالان اقتصادی استان و اداره کل استاندارد خوزستان وجود دارد.
وی با بیان اینکه استاندارد، ابزاری برای تضمین کیفیت، تسهیل صادرات و افزایش رقابتپذیری است، گفت: استانداردسازی اگر با نگاه تعاملی اجرا شود، نه تنها مانع تولید نیست، بلکه به ارتقای جایگاه اقتصادی استان در سطح ملی و بینالمللی کمک خواهد کرد.
دبیر شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی خوزستان به موانع و چالشهای موجود در فرایند استانداردسازی اشاره کرد و گفت: تداخل وظایف میان نهادهای مختلف، طولانی بودن فرایند صدور گواهینامهها و تفاوت در سطح سختگیریها میان کالاهای داخلی و وارداتی، از مهمترین مشکلات تولیدکنندگان است.
وی افزود: در شرایط اقلیمی خاص خوزستان که گرمای هوا گاه به بیش از ۵۰ درجه میرسد، تأخیر در صدور مجوزها میتواند موجب افزایش هزینه و فساد محمولهها شود.
به گفته عموری، نبود تطابق با استانداردهای بینالمللی، کمبود آزمایشگاههای تخصصی در شهرکهای صنعتی و وجود برخی استانداردهای غیرضروری، از دیگر موانعی است که باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار بازنگری در نظام نظارت از رویکرد جزئی به نظارت سیستمی و زنجیرهای شد و گفت: کاهش بوروکراسی و دیجیتالیسازی فرایندها میتواند نقش بسزایی در تسهیل تولید و صادرات داشته باشد.
او همچنین بر حذف استانداردهای غیرضروری، یکسانسازی سختگیریها در حوزه واردات و تولید داخلی، و تسریع در صدور گواهینامههای استاندارد تأکید کرد.
عموری پیشنهاد داد: کارگروههای مشترک دائمی میان اتاق بازرگانی، اداره کل استاندارد و نهادهای مرتبط استانی تشکیل شود تا چالشهای بخش خصوصی بهصورت مستمر بررسی و رفع شود.
وی همچنین بر توسعه زیرساختهای آزمایشگاهی در شهرکهای صنعتی، تخصیص بودجه استانی برای تجهیز آنها و برگزاری دورههای آموزشی برای فعالان اقتصادی در زمینه استانداردهای ملی و بینالمللی تأکید کرد.
توجه به صادرات و همترازی استانداردها
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به مرز مشترک خوزستان با کشور عراق و صادرات محصولات کشاورزی به روسیه، خواستار تمرکز بر همسانسازی استانداردها با مقاصد صادراتی شد.
او همچنین انعقاد تفاهمنامههای ارزیابی همترازی بین ایران و کشورهای هدف را یکی از پیشنیازهای توسعه صادرات دانست و گفت: در صورت تحقق این امر، تولیدکنندگان استان میتوانند با سهولت بیشتری در بازارهای بینالمللی حضور یابند.
عموری با اشاره به اهمیت استانداردسازی در حمل و نقل و درجهبندی محصولات صادراتی، بر ضرورت همکاری نزدیک با بنادر و منطقه آزاد اروند تأکید کرد و افزود: ایجاد آزمایشگاه تخصصی در این منطقه میتواند به تسهیل تجارت و افزایش کیفیت کالاهای صادراتی کمک کند.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان خاطرنشان کرد: هدف ما دستیابی به الگویی از استانداردسازی کارآمد در کشور است که خوزستان بتواند در آن پیشگام باشد.
نظر شما