سعید کریمیخو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز اعزام زائران عمره مفرده از این استان، اظهار کرد: امروز پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ نخستین گروه از عمرهگزاران استان کرمانشاه از طریق فرودگاه شهید اشرفی کرمانشاه عازم سرزمین وحی شدند.
وی افزود: این پرواز شامل دو کاروان با مجموع ظرفیت ۲۵۷ نفر از زائران استان کرمانشاه است که پس از انجام تشریفات پروازی، عازم عربستان سعودی شدند تا مناسک عمره مفرده را بهجا آورند.
کریمیخو با اشاره به جزئیات برنامه اقامت زائران بیان کرد: این زائران به مدت پنج روز در مکه مکرمه و پنج روز نیز در مدینه منوره اقامت خواهند داشت و در طول این مدت، ضمن انجام اعمال عمره، از اماکن متبرکه و تاریخی این دو شهر زیارتی بازدید میکنند.
رئیس حج و زیارت استان کرمانشاه با تأکید بر فراهم شدن تمامی امکانات رفاهی و خدماتی برای زائران، خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم برای اعزام و بازگشت کاروانها در نهایت نظم و آرامش پیشبینی شده و تیمهای اجرایی، روحانی و پزشکی نیز به همراه زائران اعزام شدهاند تا خدمات لازم را ارائه دهند.
وی در پایان با ابراز امیدواری از تداوم این روند گفت: اعزام کاروانهای بعدی نیز طبق برنامه زمانبندیشده انجام خواهد شد و تلاش مجموعه حج و زیارت استان بر آن است که زائران سفر معنوی عمره را با آرامش خاطر و رضایت کامل سپری کنند.
نظر شما