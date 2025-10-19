فرماندار تنگستان: دسترسی مردم به خدمات بیمه سلامت تسهیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی یکشنبه شب در نشست با مدیر عامل بیمه سلامت استان بوشهر ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه بیمه سلامت در پوشش درمانی آحاد جامعه، بر ضرورت ارتقا سطح این خدمات تأکید کرد و اظهار کرد: سلامت شهروندان شهرستان همواره در اولویت کاری دولت قرار دارد و ما معتقدیم دسترسی به خدمات درمانی با کیفیت، حق مسلم هر شهروند است.

فرماندار تنگستان در ادامه با اشاره به برخی چالش‌ها در حوزه ارائه خدمات، افزود: انتظار می‌رود فرآیندهای بیمه‌ای، به ویژه برای مناطق روستایی و اقشار کم‌برخوردار، بیش از پیش تسهیل شود تا هیچ فردی به دلیل پیچیدگی‌های اداری یا مشکلات مالی، از دریافت خدمات درمانی باز نماند.

سلیمانی با اشاره به پراکندگی جمعیت و وجود مناطق روستایی و عشایری، تسهیل دسترسی فیزیکی و سیستمی به خدمات بیمه‌ای را امری حیاتی دانست.

فرماندار تنگستان خاطرنشان کرد: هماهنگی بیشتر میان بیمه و مراکز درمانی، باعث کاهش هزینه‌های مازاد و افزایش رضایتمندی مردم خواهد شد و ما آماده‌ایم تا با تمام ظرفیت‌های شهرستان، از اجرای طرح‌ها و برنامه‌هایی که منجر به بهبود کمی و کیفی خدمات بیمه سلامت می‌شود، حمایت کنیم.