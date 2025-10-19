به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خضری معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حملونقل جادهای با اشاره به ضرورت حفظ ایمنی و امنیت شهروندان در سفرهای بینشهری و رعایت حقوق مسافران، گفت: بر اساس مصوبه اخیر هیئت وزیران، سکوها و پلتفرمهای اینترنتی برای فعالیت در حوزه حملونقل بینشهری مسافر، ملزم به اخذ مجوز فعالیت از وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حملونقل جادهای) شدهاند.
وی بیان کرد: با ابلاغ این مصوبه، زمینه اعمال نظارت بر فعالیت تاکسیهای اینترنتی فراهم شده و انتظار میرود سطح خدماترسانی به مسافران در این بخش بهصورت چشمگیری ارتقا یابد.
معاون حمل و نقل تصریح کرد: سکوهای اینترنتی برای دریافت مجوز فعالیت باید الزامات و دستورالعملهای تعیینشده از سوی وزارت راه و شهرسازی از جمله احراز صلاحیت رانندگان، اطمینان از ایمنی وسیله نقلیه و رعایت سقف ساعات کاری رانندگان در سفرهای بینشهری را رعایت کنند تا شرایط اطمینانبخشی برای هموطنان در استفاده از سرویسهای مورد اشاره فراهم شود.
خضری تأکید کرد: بر اساس این مصوبه، مسئولیت کامل فعالیت حملونقلی بر عهده سکوهای اینترنتی بوده و این سکوها موظف خواهند بود در قبال همه سفرها، پاسخگوی مراجع قانونی، نهادهای حاکمیتی و مردم باشند.
وی با بیان اینکه بررسی صلاحیت رانندگان، رسیدگی به شکایات مسافران و نظارت بر ایمنی خودروها از محورهای اصلی فرآیند صدور مجوز است، افزود: این نظارتها با هدف افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سطح خدمات انجام میشود.
معاون حمل و نقل همچنین بر اهمیت آموزش رانندگان تأکید و عنوان کرد: آموزشهای تخصصی و رفتاری میتواند نقش بسزایی در بهبود کیفیت خدمات سفرهای بینشهری ایفا کند.
خضری خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبه جای هیچگونه نگرانی برای شرکتها و رانندگانی که پیش از این مجوز فعالیت از وزارت راه و شهرسازی را دریافت کردهاند، ایجاد نخواهد کرد و همه فعالان بخش حملونقل مسافر بینشهری در چارچوب مقررات واحد و استاندارد مشخص فعالیت خواهند کرد.
وی در پایان گفت: امیدوارم اجرای این مصوبه منجر به بهرهبرداری مؤثرتر از ظرفیت حملونقل هوشمند در سفرهای بینشهری شده و با فعالیت قانونمند تاکسیهای اینترنتی، گام مهم دیگری در جهت توسعه صنعت حمل و نقل جادهای برداشته شود.
