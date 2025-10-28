به گزارش خبرگزاری مهر، اروجعلی علیزاده معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اجرای قانون ایمنی و حریم راه‌ها را یکی از جامع‌ترین و قدرتمندترین قوانین کشور در حوزه زیرساخت دانست و گفت: اجرای دقیق این قانون از تجاوز به حریم راه، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و آسیب به جاده‌ها پیشگیری می‌کند.

وی با بیان اینکه «حریم راه» نماد نظم، ایمنی و مدیریت مسئولانه در جاده‌هاست، افزود: باتوجه‌به گستردگی بیش از ۱۵۰ هزار کیلومتری شبکه راه‌های کشور، حفاظت از این سرمایه ملی باوجود محدودیت منابع، مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، نظارت میدانی و هم‌افزایی میان استان‌ها است. در سال‌های اخیر نیز شاهد بهبود محسوس در وضعیت نگهداری حریم راه‌ها در بسیاری از مناطق کشور بوده‌ایم.

معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با تأکید بر نقش‌محوری حریم راه در ارتقای ایمنی و پایداری شبکه جاده‌ای کشور ادامه داد: صیانت از حریم محورها به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی نگهداری شبکه راه‌ها باید در اولویت برنامه‌های اجرایی ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قرار گیرد.

علیزاده تصریح کرد: شفافیت در پاسخگویی، صدور مجوزهای مستند و اطلاع‌رسانی درست به مردم، کلید موفقیت در این مسیر و تحقق اهداف تعیین‌شده برای این حوزه است.

وی با تأکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی عمومی و آموزش تخصصی در حفظ حریم راه‌ها خاطرنشان کرد: بخش قابل‌توجهی از مشکلات موجود در این حوزه ناشی از ناآگاهی است، ازاین‌رو اطلاع‌رسانی روشن، نصب تابلوهای راهنما و گفت‌وگوی مؤثر با مردم و ذی‌نفعان، راهکاری مؤثر برای پیشگیری از تخلفات در حریم جاده‌ها و تقویت همراهی عمومی است.

معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در پایان اظهار کرد: صیانت از حریم راه مأموریتی ملی و افتخاری سازمانی است و با استمرار برنامه‌ریزی، نگاه آینده‌نگر و حضور میدانی پررنگ‌تر، می‌توان شبکه جاده‌ای کشور را ایمن‌تر، زیباتر و ماندگارتر ساخت.