ترانزیت از مرز آبی چابهار در نیمه اول امسال ۱۳۳ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالباسط پیری رئیس اداره ترانزیت و حمل و نقل بین‌الملل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب سیستان و بلوچستان از رشد چشمگیر ۱۳۳ درصدی تناژ ترانزیت کالا از مرز آبی چابهار در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: طی این بازه زمانی علاوه بر افزایش قابل توجه حجم کالاهای عبوری، تعداد سفرهای بین‌المللی کامیون‌ها نیز بیش از دو برابر رشد کرده است که نشان‌دهنده جایگاه رو به رشد مرز آبی چابهار در شبکه ترانزیت منطقه‌ای است.

وی افزود: بخش عمده کالاهای ترانزیتی از مسیر چابهار به مقصد کشور افغانستان حمل شده و افزایش تقاضای تجار افغان برای استفاده از مسیر مطمئن و کوتاه چابهار نقش مهمی در این رشد داشته است.

پیری تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، تجهیز پایانه‌های مرزی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی از عوامل اصلی افزایش چشمگیر ترانزیت کالا از چابهار بوده است.

رئیس اداره ترانزیت و حمل و نقل بین‌الملل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب سیستان و بلوچستان با تأکید بر ادامه روند توسعه فعالیت‌های ترانزیتی بیان کرد: برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تردد کامیون‌ها و ارتقای خدمات لجستیکی در محورهای منتهی به مرز آبی چابهار در دستور کار قرار دارد.

به گزارش مهر، مرز آبی چابهار به‌عنوان تنها مرز اقیانوسی کشور، مسیر کلیدی دسترسی کشورهای آسیای میانه به آب‌های آزاد است و نقش مهمی در تقویت کریدور شرق کشور و افزایش سهم ایران در ترانزیت بین‌المللی ایفا می‌کند.

تداوم رشد ترانزیت از این مسیر، علاوه بر رونق تجارت خارجی، موجب اشتغال‌زایی پایدار، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و شکوفایی اقتصادی در جنوب شرق کشور خواهد شد.