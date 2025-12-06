به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خضری معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با تأکید بر ضرورت هوشمندسازی معادن و تقویت نظارت بر ناوگان باری گفت: این سازمان برای پوشش صددرصدی بارنامه بارهای معدنی از ظرفیت سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل جاده‌ای اقدام می‌کند.

وی افزود: پیش‌تر تنها ۱۸ درصد بارهای معدنی تحت پوشش بارنامه بودند، اما این رقم اکنون به ۲۲ درصد رسیده و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هدف خود را پوشش کامل بارنامه برای جابه‌جایی کالاهای معدنی اعلام کرده است.

معاون حمل‌ونقل با اشاره به حجم بالای جابه‌جایی کالا در شبکه راه‌های کشور، بیان کرد: سالانه حدود ۶۰۰ میلیون تن کالا از طریق ۴۸۴ هزار ناوگان فعال در حوزه حمل‌ونقل جابه‌جا می‌شود.

خضری در پایان بر لزوم نظارت کامل و دقیق بر سامانه‌های اعلام بار و نوبت‌دهی مجازی و فیزیکی در پایانه‌های بار تأکید کرد و گفت: این سامانه‌ها باید بستر عدالت در توزیع بار را فراهم کرده و موجب آرامش رانندگان شوند.