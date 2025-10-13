  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۲

نقشه حریم راه‌ها تا سال آینده در مسیرهای روستایی اجرایی می‌شود

یک مقام مسئول گفت: تکمیل نقشه حریم بزرگراه‌ها، راه‌های اصلی و فرعی در سال جاری در دستور کار قرار دارد و طبق برنامه‌ریزی، در سال آینده نیز اجرای آن در راه‌های روستایی دنبال خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد هاشمیان مدیرکل دفتر نگهداری حریم راه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، گفت: در دو سال گذشته با تأمین اعتبار لازم، تهیه نقشه حریم آزادراه‌ها و بخشی از راه‌های اصلی اجرایی شده است.

وی افزود: تکمیل نقشه حریم بزرگراه‌ها، راه‌های اصلی و فرعی در سال جاری در دستور کار قرار دارد و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، در سال آینده نیز اجرای آن در راه‌های روستایی دنبال خواهد شد.

هاشمیان با اشاره به رویکردهای نوین مدیریت حریم راه در جاده‌های بین‌شهری کشور، بیان کرد: نسخه جدید سامانه جامع راهداری در ماه گذشته به بهره‌برداری رسید که در آن، ثبت تخلفات و امتیازدهی بر اساس نوع راه و مسیرها پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: نسخه جدید سرویس پاسخ به استعلامات پنجره واحد زمین نیز در حال نهایی‌سازی است و به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید. در این نسخه، اشکالات نسخه قبلی رفع شده است که این اقدام موجب تسریع در امور و افزایش رضایتمندی مردم خواهد شد.

مدیرکل دفتر نگهداری حریم راه سازمان راهداری در پایان تشکیل یگان حفاظت از حریم راه‌ها را یک ضرورت ملی دانست و اظهار کرد: درخواست تشکیل این یگان به ستاد کل نیروهای مسلح ارسال شده و تا زمان نهایی‌شدن آن، از ظرفیت شرکت‌های واجد شرایط برای انجام وظایف نظارتی استفاده خواهد شد.

