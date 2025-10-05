فتوحات جدید ارتش روسیه و انهدام ۱۴۵ پهپاد اوکراینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته دهها پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه شامل بلگورود، ورونژ، نیژنی‌نووگورود، بریانسک، کورسک، تولا، تامبوف و موردوویا رهگیری و منهدم کردند.

همچنین وزارت دفاع روسیه از آزادسازی شهرک کوزمینووکا در دونتسک خبر داد.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است که نیروهای روسی ۱۳۰۰ نظامی دیگر اوکراینی را از پا درآوردند.

وزارت دفاع روسیه از انهدام ۱۴۵ پهپاد اوکراینی از سوی سامانه دفاع هوایی این کشور خبر داد.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه به هدف قرار گرفتن مراکز صنایع نظامی اوکراین با موشک و پهپاد در شب گذشته اشاره کرد.

وزارت دفاع روسیه از هدف قرار دادن تأسیسات انرژی مورد استفاده در مراکز نظامی-صنعتی اوکراین و انبار پهپادها خبر داد.