به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی، عصر یکشنبه در جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کرمان و نمایندگان شهرداری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان و سرمایه گذاران، با اشاره به ظرفیت‌های کم نظیر استان کرمان در حوزه گردشگری سلامت و خدمات درمانی گفت: در راستای سند «کرمان برفراز» و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش‌های پیشران، بسته جامع سرمایه‌گذاری حوزه سلامت در استان کرمان در دست تدوین بوده تا بستر لازم برای حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم شود.

وی افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های علمی و درمانی استان، اجرای طرح دهکده سلامت کرمان می‌تواند به‌عنوان یکی از پروژه‌های اثرگذار در توسعه اقتصاد سلامت و ایجاد اشتغال پایدار نقش‌آفرین باشد.

مدیرکل جذب سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری کرمان افزود: در این بسته، پروژه‌های دارای اولویت در بخش درمان، گردشگری سلامت، خدمات رفاهی و زیرساخت‌های مرتبط شناسایی و برای ارائه به سرمایه‌گذاران آماده خواهد شد.