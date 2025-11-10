باقری: خانواده نظام سلامت پیوندی عمیق با قرآن و عترت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد باقری شامگاه دوشنبه در آئین اختتامیه بیست و نهمین جشنواره دانشگاهی قرآن و عترت وزارت بهداشت که در سالن شهدای سلامت بیمارستان باهنر کرمان برگزار شد گفت: خانواده نظام سلامت پیوندی عمیق با قرآن و عترت دارد و سبب افتخار و مباهات است که این خانواده که رسالت اصلی آن در حوزه بهداشت و سلامت است، در دوره کرونا، جنگ مقدس ۱۲ روزه و دیگر عرصه‌ها خوش درخشیده است.

وی افزود: امسال در هفته قرآن و عترت بیش از ۲ هزار فعالیت قرآنی توسط مدیران عالی دانشگاه و مجموعه‌های فرهنگی در حال برگزاری است.

باقری، با اشاره به حضور پررنگ دانشجویان علوم پزشکی در عرصه‌های قرآنی، خاطرنشان کرد: افتخار ما این است که ۴۰ نفر از دانشجویان برگزیده جشنواره‌های ملی و کشوری از دانشگاه‌های علوم پزشکی بودند و این نشان‌دهنده پیوند محکم و ناگسستنی نسل نخبه ما با قرآن است.

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت بر وظیفه دانشگاه‌ها در قبال این استعدادهای درخشان تأکید و تصریح کرد: وظیفه ما و دانشگاه‌ها این است که این استعدادهای کشف‌شده در جشنواره را در لایه‌های فرهنگی دانشگاه تزریق کرده و از آنان تقدیر و تکریم به عمل آوریم و در مسیر قهرمان‌پروری گام برداریم.

تأکید بر سبک زندگی قرآنی برای حل چالش‌های جامعه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در این مراسم با تسلیت ایام فاطمیه، اظهار داشت: زندگی شخصی، جامعه، دانشگاه و کشورمان به فرهنگ قرآنی و سجایای اخلاقی که در این کتاب آسمانی به آن توصیه شده، نیازمند است.

مرتضی هاشمیان، با اشاره به سیره اهل بیت (ع) برای رفع گرفتاری‌ها، افزود: در این سیره بر صبر، تحمل، مدارا و پرهیز از اسراف تأکید شده که منابع گسترده‌ای است و می‌تواند راهگشای مسائل امروزی دنیا باشد.

وی تصریح کرد: باید از رذائل اخلاقی که متأسفانه در جامعه ما رواج دارد و سبک زندگی ایرانی-اسلامی را از ما گرفته و آسیب زیادی به کشور زده، پرهیز کرد و با استفاده از این دریای بیکران الهی و سیره معصومین، در مسیر درست قرار گرفت.

قرآن و عترت؛ دو ثقل جداناشدنی

حجت‌الاسلام علی عارفی، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در این مراسم با تبیین حدیث شریف ثقلین، گفت: این حدیث مورد تأیید برادران اهل سنت نیز هست و نکته کلیدی آن، کنار هم قرار دادن قرآن و عترت توسط پیامبر اکرم (ص) است که نشان‌دهنده پاکی و طهارت هر دو است.

گفتنی است در پایان این آئین، از برگزیدگان بیست و نهمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی تحت پوشش وزارت بهداشت، تجلیل شد.