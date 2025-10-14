  1. استانها
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۸

طالبی: سیاست کرمان در ورزش استفاده از ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی است

کرمان- استاندار کرمان گفت: سیاست کرمان در حوزه ورزش استفاده از توان و ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی است تا در رشته‌های مستعد قهرمان‌ پروری این ظرفیت‌ها به عنوان پشتوانه قرار گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر سه شنبه در دیدار با آرش میراسماعیلی، رئیس فدارسیون جودو در محل استانداری کرمان گفت: سیاست استان کرمان در حوزه ورزش این است که از توان و ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی استفاده شود و در رشته‌هایی مستعد قهرمان پروری این ظرفیت‌ها به عنوان پشتوانه قرار گیرند.

وی با تأکید بر لزوم توسعه ورزش و نشاط جوانان بیان کرد: ما به رشد و ارتقای ورزشی جودو در استان کمک می‌کنیم.

استاندار کرمان با بیان اینکه باید سرمایه‌گذاری خوبی روی ورزش جودو در شهرستان‌ها انجام داد تصریح کرد: توسعه ورزش‌های رزمی، به ویژه در مناطق شهرستانی که استعداد و ظرفیت خوبی در این زمینه دارند، مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت.

