به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر سه شنبه در دیدار با آرش میراسماعیلی، رئیس فدارسیون جودو در محل استانداری کرمان گفت: سیاست استان کرمان در حوزه ورزش این است که از توان و ظرفیت بنگاههای اقتصادی استفاده شود و در رشتههایی مستعد قهرمان پروری این ظرفیتها به عنوان پشتوانه قرار گیرند.
وی با تأکید بر لزوم توسعه ورزش و نشاط جوانان بیان کرد: ما به رشد و ارتقای ورزشی جودو در استان کمک میکنیم.
استاندار کرمان با بیان اینکه باید سرمایهگذاری خوبی روی ورزش جودو در شهرستانها انجام داد تصریح کرد: توسعه ورزشهای رزمی، به ویژه در مناطق شهرستانی که استعداد و ظرفیت خوبی در این زمینه دارند، مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت.
