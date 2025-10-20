به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند صبح دوشنبه در نشست بررسی وضعیت پروژههای عمرانی و مسکونی اظهار کرد: با برنامهریزی صورت گرفته روند اجرای پروژههای عمرانی و مسکونی در سطح روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر در استان بوشهر سرعت بیشتری به خود میگیرد.
وی با تأکید بر ضرورت تسریع در روند اجرای پروژهها گفت: بنیاد مسکن به عنوان نهادی خدمتمحور، نقش مهمی در بهبود زیرساختهای عمرانی و ارتقای سطح زندگی مردم دارد و باید با مدیریت جهادی و برنامهریزی دقیق، روند اجرای طرحها را به شکل کیفی و هدفمند پیش برد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر افزود: ارتقای کیفیت ساختوساز، نظارت مستمر بر پروژهها و بهرهگیری بهینه از منابع مالی از جمله محورهای اصلی فعالیت بنیاد مسکن در استان است و همه واحدهای اجرایی باید با نگاه مسئولانه در مسیر تحقق این اهداف گام بردارند.
وی همچنین بر ضرورت نظارت دقیق بر پروژههای در حال اجرا و تسهیل در روند تکمیل طرحهای نیمهتمام تأکید کرد و گفت: تلاش برای تحقق عدالت عمرانی و توسعه متوازن در مناطق شهری و روستایی، رویکرد محوری بنیاد مسکن در استان بوشهر است.
در این نشست روند پیشرفت فیزیکی طرحهای عمرانی و مسکونی، نحوه تخصیص اعتبارات، و موانع اجرایی موجود در پروژههای در دست اجرا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
نظر شما