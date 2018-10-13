حمید حیدری بریدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از امروز و همزمان با سراسر کشور چهارمین مرحله طرح آمارگیری از ویژگی‌های مسکن روستایی در استان بوشهر آغاز شده است که تا ۲۱ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: طرح آمارگیری از ویژگی‌های مسکن روستایی با هدف شناخت تغییرات ایجاد شده در واحدهای مسکونی بهسازی شده و شناخت عمومی روستا و واحدهای مسکونی روستایی انجام می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با اشاره به اجرای این طرح در راستای بهبود وضعیت مسکن روستایی، خاطرنشان کرد: این طرح در ۱۴۹ روستای استان بوشهر برای پنج هزار و ۲۲۰ واحد مسکونی اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اجرای این طرح با همکاری بنیاد مسکن و مرکز آمار ایران، تصریح کرد: تا سال ۱۴۰۶ بایستی بیش از ۷۰ درصد واحدهای مسکن روستایی در کشور مقاوم‌سازی شود و تلاش داریم تا با اجرای چنین طرح‌هایی زمینه تحقق این هدف را فراهم سازیم.

حیدری بریدی ادامه داد: از ۷۴ هزار واحد مسکونی روستایی استان بوشهر ۳۸ درصد که شامل بیش از ۲۸ هزار واحد است تاکنون مقاوم‌سازی صورت گرفته است و ۴۵ هزار واحد غیرمقاوم داریم که عملیات نوسازی و مقاوم‌سازی آنها باید انجام شود.

وی بیان کرد: از دیگر اهداف این طرح می‌توان به جمع‌آوری اطلاعات دقیق در زمینه امکانات عمومی، امکانات عمرانی، ویژگی‌های سکونتی و بهداشتی، برنامه‌ریزی جهت پیشبرد طرح جامع بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، بهبود و ساماندهی امکانات رفاهی و معیشت روستانشینان، برنامه ریزی دقیق دستگاه‌های اجرایی برای توسعه و عمران مناطق روستایی و ... اشاره کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر افزود: در قالب این طرح اطلاعات مالکانه و فنی واحدهای مسکونی نظیر مساحت، عمر ساختمان، تعداد طبقات، نوع مصالح ساختمانی، جهت ساختمان و ... جمع آوری می‌شود.