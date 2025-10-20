۱۴۰ میلیارد تومان برای ساخت ۳۴۸ واحد مسکونی در مراوه تپه

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان صدقی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از اختصاص اعتبار برای ساخت مسکن روستایی در شهرستان مراوه تپه خبر داد و اظهار کرد: سهم اعتباری این شهرستان برای کمک به ساخت مسکن روستایی در سال جاری ۱۴۰ میلیارد تومان است.
وی افزود: تا کنون ۳۸۰ متقاضی برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی شدهاند که از این تعداد، ۱۱۰ نفر قرارداد خود را منعقد کرده و عملیات اجرایی ساخت واحدهای مسکونیشان آغاز شده است.
صدقی در ادامه با اشاره به تسهیلات ارائه شده توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار کرد: برای هر واحد مسکونی در روستاها مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه با نرخ سود پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله اختصاص یافته است تا روند ساخت مسکن برای روستاییان تسهیل شود.
این طرح در راستای حمایت از توسعه و بهبود وضعیت مسکن روستایی در شهرستان مراوه تپه اجرا میشود و هدف آن ارتقا کیفیت زندگی مردم روستاها است.
نظر شما