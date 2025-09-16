به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از روند اجرای پروژه ۶۵۳ واحدی مسکونی این شهرستان و عملیات آماده‌سازی ۱۲۰ هکتار اراضی مسکونی در روستای لیلک از تلاش‌های بنیاد مسکن در پیشبرد پروژه‌های عمرانی و مسکونی تقدیر کرد.

فرماندار شهرستان تنگستان بر همکاری دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع و تسریع در روند تکمیل این طرح‌ها تأکید کرد.

وی گفت: آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ۶۵۳ واحدی مسکونی مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در اجرای عملیات تکمیل و بهره‌برداری آن تأکید شد.

وی افزود: همچنین روند آماده‌سازی ۱۲۰ هکتار اراضی مسکونی در روستای لیلک که از طرح‌های مهم توسعه‌ای در شهرستان تنگستان به شمار می‌رود، ارزیابی شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر در حاشیه این بازدید اظهار داشت: اجرای این طرح‌ها با هدف تأمین نیاز مسکن، توسعه زیرساخت‌های شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و روستاییان در دستور کار قرار گرفته است.