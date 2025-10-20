ماموگرافی رایگان؛ هدیه هفته مبارزه با سرطان به بانوان استان سمنان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محمد حسین عابدی: سرطان پستان یکی از شایع‌ترین انواع سرطان در دنیا و البته کشورمان است که در سال‌های اخیر شیوع آن به دلیل تغییر در سبک زندگی بسیار زیاد شده است اما در ۹۰ درصد موارد طبق گفته پزشکان، تشخیص به موقع این بیماری می‌تواند به راحتی شر آن را از زندگی بانوان کشورمان کم کند.

کارشناسان عقیده دارند که بهترین فرد برای تشخیص این بیماری برای خانم‌های بالای ۴۰ سال خود خانم‌ها هستند که می‌توانند به راحتی با لمس بدن خود در صورتی که توده‌ای را زیر انگشت حس کردند بلافاصله به پزشک مراجعه کنند و در وهله دوم غربالگری، ماموگرافی و تشخیص به موقع بهترین راهکار برای مواجهه با این بیماری است.

آمار سرطان سینه در استان سمنان

در کشورمان این بیماری روز به روز در حال گسترش است و در استان سمنان سالی پنج درصد به مبتلایان افزوده می‌شود هر چند آمار دقیقی از تعداد مبتلایان به بیماری سرطان سینه در استان سمنان وجود ندارد اما به صورت قریب به یقین می‌توان با جمع زدن آمارهای صادره از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی سمنان و شاهرود به رقم ۱۵۰ شناسایی در سال رسید که در قیاس با جمعیت ۸۰۰ هزار نفری استان سمنان شاید ناچیز باشد اما بازهم هشداری جدی است.

حالا وزارت بهداشت اعلام کرده که با هدف ترویج فرهنگ خودمراقبتی، تشخیص به موقع و همچنین مبارزه با این بیماری، طرح ماموگرافی رایگان را در سراسر کشورمان در دست اجرا قرار داده تا بانوان بتوانند از این طرح به خوبی بهره مند شوند و البته کادر درمان ما هم بتواند به موقع این بیماری را به خصوص در افراد پر ریسک، شناسایی کند.

هدف از این اقدام در کنار آگاه سازی بانوان با روش‌های تشخیصی و درمانی سرطان سینه، تشخیص به موقع در مبتلایان و همچنین تلاش برای درمان به موقع آنان است زیرا این سرطان در مراحل اولیه به راحتی می‌تواند با یک جراحی کوچک و ساده درمان شود و نیاز حتی به شیمی درمانی هم ندارد.

چکاپ و تشخیص به موقع

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید این فکت علمی می‌گوید: در مواجهه با این بیماری خیلی اهمیت دارد که برنامه‌های غربالگری و تشخیص به خوبی انجام گیرد زیرا یک سوم موارد ابتلای به این سرطان با یک جراحی کوچک، بدون شیمی درمانی و پرتور درمانی و تشخیص به موقع قابل حل و رفع است کما اینکه درشاهرود و میامی سالانه حدود ۷۵ الی ۸۰ مورد سرطان سینه کشف می‌شود و به درمان این بیماران می‌پردازیم.

محمد حسن امامیان با بیان اینکه در سال‌های اخیر سالی پنج درصد به این آمار افزوده می‌شود که البته مقداری از این افزایش به واسطه بهبود گزارش دهی و مابقی آن هم مرتبط با تغییر شیوه زندگی مردم است، تاکید داشت: میانگین سن مبتلایان به بیماری سرطان پستان در شاهرود و میامی ۵۲ سال است و از سوی دیگر خانم‌ها می‌بایست از سنین ۴۰ الی ۷۲ سال برنامه‌های غربالگری را جدی بگیرند که شامل خود آزمایی است که می‌توانند در مراکز خدمات جامع سلامت آموزش دیده و سالی یکبار به متخصصان مربوطه و کارشناسان مامایی و مراقبت سلامت مراجعه نمایند اما این کار کافی نیست و می‌بایست این امر همراه با ماموگرافی باشد.

وی با بیان اینکه ماموگرافی در گروه سنی ۵۰ الی ۷۴ سال هر دو سال یک مرتبه باید این امر صورت گیرد، گفت: اگر خانمی است که پرخطر هستند برای مثال مادر یا خواهرش در سنین پایین‌تر مبتلا شده‌اند می‌بایست برنامه غربالگری را از سن ۴۰ سالگی شروع کند البته ما شاهد هستیم تعدادی از خانم‌ها به این امر توجه دارند و ماموگرافی غربالگری را صورت می‌دهند اما پوشش کافی نیست و باید فراگیر شود.

خودمراقبتی بانوان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود گفت: این کار همچنین می‌بایست هر دوسال یکبار انجام شود از سوی دیگر برنامه‌های آموزشی برای فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در مراکز بهداشت در دست انجام است و امیدواریم با تشخیص به موقع این بیماری در مجموعه شهرستان‌های شاهرود و میامی داشته باشیم.

امامیان با بیان اینکه برنامه‌ای تحت عنوان ماموگرافی رایگان زنان در سراسر کشور از ۲۶ مهر تا ۳ آبان ماه در دست برگزاری است و بهانه‌ای است که توجه خانم‌ها به این موضوع جذب شود، تاکید داشت: خوشبختانه ماموگرافی در بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود با تعرفه دولتی و با کیفیت خوب در دست انجام است و خانم‌ها می‌توانند حتی به صورت غیر حضوری از شماره ۳۱۲۵ وقت بگیرند البته با تجویز پزشک و برای ماموگرافی مراجعه داشته باشند.

وی افزود: نکته مهم دیگر این است که شرکت‌های بیمه باید از برنامه‌های غربالگری حمایت کنند به خاطر اینکه نه تنها سلامت مردم تأمین می‌شود بلکه هزینه‌های اقتصادی بیمه‌ها هم کاهش می‌یابد زیرا اگر تشخیص به موقع رخ دهد، بیمار نیاز به درمان‌های سخت و داروهای گران و شیمی درمانی و … نخواهد داشت در نتیجه این امر به نفع شرکت‌های بیمه‌ای هم خواهد بود.

اجرای ماموگرافی رایگان در سمنان

در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان هم پویش رایگان ماموگرافی با هدف تشخیص به موقع بیماری سرطان سینه و یا همان سرطان پستان در دست اجرا است یعنی شهرستان‌های استان سمنان به جز شاهرود و میامی که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شاهرود هستند و برنامه ماموگرافی رایگان خود را دارند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان از اجرای طرح ماموگرافی رایگان با هدف آگاه سازی بانوان نسبت به سرطان پستان در مجموعه دانشگاه خبر داد و ابراز کرد: طرح ملی هفته ماموگرافی رایگان در بخش تصویر برداری بیمارستان کوثر سمنان ارائه می‌شود و بانوان می‌توانند با مراجعه به این بخش در این برنامه رایگان درمانی و تشخیصی حضور داشته باشند.

احسان حسین زاده که در گفتگو با خبرنگار مهر، سخن می‌راند، با بیان اینکه این خدمت بدون فرانشیز است، بیان کرد: هدف وزارت بهداشت از اجرای این طرح ترویج خود مراقبتی و آگاه سازی بانوان نسبت به سلامت خود است همچنین با این طرح وزارت بهداشت قصد دارد این پیام را به بانوان بدهد که تشخیص به موقع در این بیماری، بسیار اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه سرطان پستان شایع‌ترین نوع سرطان در بین بانوان ایران مانند دیگر نقاط دنیا است و تشخیص زود هنگام، مهمترین رکن آن است، تاکید کرد: ساعت ارائه خدمات در بیمارستان کوثر سمنان واقع در ساختمان شهید سید ابراهیم رئیسی از ساعت ۹ تا ۱۳ همه روزه خواهد بود.

وظیفه بانوان در قبال سلامتی خود

یک پزشک هم در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سبک زندگی بانوان ما امروز یکی از مهمترین عوامل افزایش ابتلای به بیماری سرطان پستان است، گفت: هرچند همچنان مهمترین و اصلی ترین عامل این بیماری مانند هر سرطان دیگری ارث و ژنتیک است اما سبک زندگی در به تاخیر انداختن آن یا عدم ابتلا بسیار اهمیت دارد برای مثال تغذیه سالم، فعالیت ورزشی و بدنی و نشاط و شادابی می‌تواند از جمله مهمترین مواردی باشد که در پیشگیری از ابتلای به این سرطان تاثیر بگذارد.

زهرا سادات حسینی با بیان اینکه استفاده از برخی لوازم آرایشی بهداشتی مانند مام زیر بغل بشدت تشدید کننده سرطان سینه است زیرا عمده این محصولات دارای مواد شیمیایی هستند و راه منافذ عروقی را هم می‌بندند در نتیجه بانوان را دچار مشکلات جدی می‌سازد، ابراز کرد: در استفاده از لوازم بهداشتی و آرایشی باید کمال دقت و وسواس را به خرج داد زیرا این محصولات مستقیماً با سلامتی انسان سر و کار دارند.

وی همچنین افزود: بانوان عنایت داشته باشند از آنجا که این بیماری دارای زمینه‌های ژنتیکی است افرادی که خواهر، مادر یا مادر بزرگ شأن دچار این بیماری شده از سنین کمتر حتی ۴۰ سالگی می‌بایست دو سال یکبار ماموگرافی را صورت دهند و بیش از افراد دیگر نسبت به خود مراقبتی اقدام کنند چرا که این افراد در قیاس با دیگران به مراتب با خطر ابتلای بیشتری روبرو هستند.

در یکی از وبسایت های خبری نوشته «از هر ۱۰ هزار نفر ۴.۷ زن دچار بیماری سرطان پستان می‌شوند» در صورتی که در استان سمنان اگر جمعیت را ۸۰۰ هزار نفر و ابتلا را سالی ۱۵۰ نفر در نظر بگیریم حدوداً از هر پنج هزار نفر یکی دچار سرطان سینه می‌شود که این آمار در قیاس با آمارهای ابتلای بیماری‌های دیگر نسبتاً بالا محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که خودمراقبتی می‌تواند رکن مهم و اساسی در حفظ سلامتی بانوان جامعه باشد.