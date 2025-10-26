چرا صادرات صنعت نساجی محدود شد؟

سید شجاع‌الدین امامی رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت صادرات محصولات نساجی گفت: در بخش‌هایی از صنعت نساجی، به‌ویژه در حوزه فرش، موکت، کف‌پوش و پوشاک، صادرات نسبتاً قابل قبولی به کشورهای همسایه داریم. با این حال، به دلیل شرایط تحریمی، مشکلات ناشی از سیاست خارجی و تشدید محدودیت‌های بین‌المللی، بخش قابل توجهی از بازارهای صادراتی خود را در دهه گذشته از دست داده‌ایم و عمده صادرات فعلی ما به کشورهای منطقه محدود شده است.

وی افزود: امیدواریم دولت با تسهیل فرآیند توسعه صادرات محصولات غیرنفتی، زمینه افزایش ارزآوری کشور را فراهم کند. در این میان، یکی از مهم‌ترین مسائل مرتبط با صادرات محصولات نساجی، موضوع قانون رفع تعهد ارزی است. انتظار داریم دولت حداقل در مورد صنایعی مانند صنعت نساجی، که از صنایع کوچک و متوسط و اشتغال‌زا محسوب می‌شوند و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در زمینه تولید صادرات‌محور انجام داده‌اند، تسهیلات ویژه‌ای را در نظر گیرد.

امامی رئوف تأکید کرد: صنعت نساجی کشور از نظر بازارشناسی و حضور در بازارهای منطقه‌ای پتانسیل بالایی دارد. ایجاد تسهیل در فرآیند رفع تعهد ارزی و همراهی بیشتر با صادرکنندگان این حوزه می‌تواند ارزآوری کشور را در بخش نساجی طی سال آینده چند برابر کند. با توجه به رکود فعلی بازار داخلی، ظرفیت تولید بیش از نیاز داخل و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه صادرات، این موضوع اهمیتی دوچندان دارد و می‌تواند مسیر مؤثری برای تأمین ارز مورد نیاز صنعت نساجی جهت خرید مواد اولیه مصرفی باشد.

وی گفت: تسهیل سیاست‌های تجاری و به‌ویژه سیاست‌های تجارت بین‌الملل کشور با تمرکز بر کشورهای همسایه و ساده‌سازی فرآیندهای توسعه صادرات، تخصیص و رفع تعهد ارزی، برای حفظ اشتغال و بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در صنعت نساجی کاملاً ضروری است.

گفتنی است، در پنج ماهه نخست سال جاری صادرات ۳۲۵ میلیون دلار محصولات نساجی و پوشاک بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییر قابل توجهی نداشته است.